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Christian Cueva rompió su silencio tras las fuertes declaraciones que dio Macarena Gastaldo en ‘Amor y fuego’. La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ aseguró que el futbolista la buscó hace unas semanas, a través de un amigo, pese a mantener él una relación sentimental con la cantante Pamela Franco.

Por esa razón, el deportista habló con las cámaras del programa de Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ y Gigi Mitre para mostrar los chats que mantuvo con la modelo argentina, además de desmentir sus declaraciones. Ante ello, le dio 24 horas para que se rectifique o, de lo contrario, le enviará una carta notarial.

Christian Cueva mostró sus chats con Macarena Gastaldo. Foto: YouTube.

Christian Cueva muestra chats que tuvo con Macarena Gastaldo

Christian Cueva aclaró que en la actualidad no mantiene ningún vínculo con Macarena Gastaldo. Recordó también que su última conversación, vía Instagram, data del 2024, cuando la argentina le reclamó por aparecer en la lista de presuntas infidelidades que Pamela López expuso.

Para darle consistencia a sus declaraciones, el futbolista expuso ante las cámaras de ‘Amor y fuego’ toda la conversación que mantuvo con la influencer hace dos años, en la que afirmó que en ningún momento buscó acercarse sentimentalmente a ella.

En los chats se observa que la modelo le reclama airadamente para saber por qué su nombre aparece en una lista como una de sus presuntas amantes y que ello había afectado su relación de pareja. Ante esto, Cueva le escribió para aclararle que todo era falso y que Pamela López era la culpable. También le pidió perdón.

Luego de ello, el futbolista del Sport Boys destacó que lo único que buscan es verlo mal. “Basta, uno realmente quiere vivir tranquilo, que busque su vida y haga lo que tenga que hacer. Ya se ha dicho y lo vuelvo a decir: hablar de Christian Cueva genera, sí genera, pero ya son tres años, así que ya... Si quieren verme jodid* no lo van a ver, no me van a ver jodid*, porque realmente estoy bien, estoy tranquilo”, señaló ofuscado.

Cueva niega haber buscado a Macarena Gastaldo y le da 24 horas para rectificarse

Christian Cueva le exigió a Macarena Gastaldo que aclare sus declaraciones, en las que afirma que el futbolista la buscó a través de un amigo. En caso de que no se rectifique, le advirtió que le enviará una carta notarial.

“Yo le digo a Macarena que realmente tiene 24 horas para rectificarse de las cosas, 24 horas, el día de mañana le estamos haciendo llegar también su carta notarial”, expuso el deportista a ‘Amor y fuego’.