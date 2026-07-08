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De vender medias a conquistar TikTok: Zully recuerda su duro pasado y confiesa por qué comenzó a trabajar desde los 13 años

Detrás del éxito de Zully en redes sociales hay una historia marcada por la resiliencia y la valentía. La influencer de 20 años sorprendió con sus declaraciones en una entrevista.

Zully cuenta con más de 4 millones de seguidores en TikTok.
Zully cuenta con más de 4 millones de seguidores en TikTok. | Foto: composición LR/YouTube/Instagram
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Zully se ha convertido en una de las figuras más comentadas en TikTok, pero detrás de sus videos virales hay una historia marcada por la necesidad. La influencer de 20 años reveló, en una conversación con Giancarlo ‘Flaco’ Granda, que su infancia estuvo atravesada por las deudas familiares y la obligación de salir a trabajar desde muy temprano.

Esa experiencia, lejos de quebrarla, terminó por forjar una personalidad que hoy se refleja en su manera de enfrentar la exposición pública y el éxito digital.

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Zully revela que comenzó a trabajar desde los 13 años

El tema surgió durante la entrevista, cuando ‘Flaco’ Granda le preguntó a Zully si era aplicada. La creadora de contenido, con sinceridad, admitió que ese no era su caso porque debía combinar los deberes escolares con el trabajo. “No era chancona. Es que estaba a la vez estudiando y trabajando. Vendía mis quequitos y salía del colegio, porque era estatal, como a las 7.00 p. m., y me iba a vender con una amiga. Ellos me daban de cenar. Mis clases empezaban desde la 1.00 p. m. hasta las 7.00 p. m. Ahí yo salía y me ponía a vender medias como ambulante. Siempre trataba de buscármela porque tenía que comprar mis cosas”, contó.

La decisión de trabajar no fue un capricho, sino una respuesta a la situación económica de su familia.
“Empecé a vender desde los 13 años”, recordó Zully, al explicar que sus padres atravesaban un momento complicado. “Lo que pasa es que mis papás en ese tiempo estaban endeudados. No tenían mucho para poder pagarme mis cosas del colegio. Pedían muchas cosas a pesar de que era estatal. Sí o sí tenía que conseguir… a veces el uniforme cambiaba de color, entonces tenía que comprarme otro y eso costaba”, agregó.

Zully en entrevista con 'Flaco' Granda. Foto: captura YouTube

Zully en entrevista con 'Flaco' Granda. Foto: captura YouTube

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La presión era mayor porque en casa había varios hermanos y los recursos no alcanzaban. “Conmigo éramos seis, éramos muchos hijos. Soy la del medio, la última de las mujeres. De ahí siguen dos más; hombres”, relató la también cantante. Esa experiencia temprana, junto con la prédica de la palabra desde pequeña con sus padres, que son evangelistas, la obligó a enfrentar la calle y a convivir con el rechazo, algo que más tarde le dio fortaleza. “Sí, me ha hecho más fuerte. Siento que cada experiencia la tomas y con el tiempo sabes cómo es la gente”, admitió.

Según contó Zully, su primer negocio lo montó dentro del colegio, durante los recreos. “Primero empecé a vender queques en el recreo. Veía que en Unicachi valía como S/6,50 y yo cada tajada la vendía a S/1,00. Hacía mi negocio, sacaba como 30 tajadas”, recordó entre risas.

La intérprete de ‘Las bonitas con las bonitas’ también confesó que algunos compañeros se burlaban, aunque ella los enfrentaba e ignoraba esos comentarios. “Algunos decían: ‘Ahí está la chica que vende queques’. No tenía tanto, pero sí había grupos de chicas que me fastidiaban y decían que no me concentraba en el estudio, que ‘solo está vendiendo’. Fastidiaban, pero yo no les hacía caso”, comentó. Tras la entrevista, sus seguidores no tardaron en resaltar la resiliencia que la acompaña y en valorar que continúe brillando con orgullo, sin ocultar sus orígenes humildes.

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