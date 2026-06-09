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Gisela Valcárcel se pronunció sobre el nuevo momento profesional que atraviesa Edson Dávila, quien recientemente fue anunciado como conductor de un programa propio en América Televisión. La popular ‘Señito’ fue consultada sobre el presentador con quien compartió varios años de trabajo en la televisión peruana, especialmente durante su participación en ‘El gran show’, en el que se hizo conocido con el personaje de ‘Giselo’.

Sin embargo, la madre de Ethel Pozo marcó distancia respecto a la cercanía personal que mantiene con el conductor de 'América Hoy'. “Tengo mucho respeto por él, por su carrera, por quien es, por su talento. Le deseo lo mejor, claro. Pero mis amigos… mis amigos son muy pocos”, expresó.

Gisela Valcárcel aclara cuál es su relación actual con Edson Dávila

Ante las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos tras la salida de la conductora del canal de Pachacámac y su llegada a Panamericana Televisión, Gisela aclaró cómo es actualmente su vínculo con el presentador.

Si bien reconoció que ya no mantienen una relación laboral debido a que desarrollan proyectos en diferentes casas televisivas, dejó entrever que no existe ningún conflicto. “Edson está trabajando en América Televisión, yo estoy trabajando en otras cosas y no nos vemos, yo supongo que la amistad continuará”, reiteró.

Edson Dávila defiende su permanencia en América TV

En el pódcast de Verónica Linares, ‘Giselo’ rechazó haber traicionado a Gisela Valcárcel y aseguró que no se arrepiente de haberse quedado en América TV. El conductor sostuvo que tomó esa decisión por estabilidad laboral y afirmó: “No he cometido ningún error. Además, lo volvería a hacer”. También explicó que no existía una propuesta concreta cuando le pidieron unirse a GV Producciones: “Es que no había nada seguro. Te dicen: ‘Vente conmigo’. Ya, ¿pero qué hay? No hay todavía nada”.

El presentador indicó que quería aclarar las razones detrás de la supuesta “traición” y comentó que el público desconoce lo que ocurre tras bambalinas: “La gente no sabe lo que hay detrás. Puede opinar de lo que se ve afuerita”. Asimismo, reconoció que sabía que sería criticado cualquiera fuera su decisión: “Si me iba, ‘el patero’; si me quedaba, ‘Judas’”. Y admitió que prefirió asumir las críticas antes que arriesgar su estabilidad económica: “Prefiero ser Judas con plata y con trabajo”.