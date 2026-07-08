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Hermana de Patricio Parodi se pronuncia tras ser acusada por extrabajadora de presunto maltrato y deuda: “No es mi intención”

La influencer Majo Parodi, hermana de Patricio, lanzó un contundente comunicado para defenderse luego de que su extrabajadora del hogar la acusara de no pagarle los 21 días que cuidó a su hija y de presuntos maltratos laborales.

Majo Parodi se convirtió en madre a los 23 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Majo Parodi se convirtió en madre a los 23 años. Foto: Composición LR/Instagram.
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Majo Parodi, hermana del chico reality Patricio Parodi, rompió su silencio tras las fuertes acusaciones que recibió en las redes sociales por parte de una extrabajadora del hogar. Esta última aseguró que la influencer presuntamente la maltrató y no le pagó los 21 días que trabajó en su domicilio mientras cuidaba a su hija.

Por esa razón, Majo utilizó su cuenta oficial de Instagram para defenderse y desmintió las acusaciones de su exnana. 'Nunca había pasado por una situación como esta, y quiero ser clara: será lo único que diré al respecto, porque no es mi intención generar más show', escribió la influencer, dejando en claro que esta será la última vez que se pronuncie sobre el tema.

Comunicado de Majo Parodi defendiendose de acusaciones. Foto: Instagram.

Comunicado de Majo Parodi defendiendose de acusaciones. Foto: Instagram.

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Majo Parodi niega que haya maltratado a extrabajadora

En su extenso comunicado, Majo Parodi, de 28 años, rechazó las acusaciones de la extrabajadora del hogar y aclaró que siempre mantuvo un ambiente de cordialidad con las personas que laboraban en su hogar.

'Necesito dejar en claro que jamás he tratado mal a nadie, ni he dañado la salud mental o el bienestar emocional de ninguna persona que haya trabajado conmigo... Con la persona que cuidaba a mi hija mantuve, desde el primer día, una comunicación abierta y respetuosa', escribió la hermana de Patricio Parodi.

Además, recalcó que durante el tiempo que la exnana trabajó en su domicilio nunca recibió quejas sobre alguna incomodidad laboral. 'En ningún momento me manifestó sentirse incómoda o en un mal ambiente laboral; al contrario, cuando le preguntaba cómo se sentía en el trabajo, siempre me respondía que todo estaba bien', señaló la también nutricionista.

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lr.pe

¿Majo Parodi no le pagó a la denunciante?

Majo Parodi también se refirió a la presunta deuda que mantendría con la extrabajadora del hogar. 'Sobre el tema del pago, en ningún momento le dije que no le iba a pagar; esa frase jamás salió de mi boca', explicó en un inicio.

'Mi frustración se debió a que se retiró sin previo aviso y dejó prendas dañadas, pero su liquidación siempre estuvo contemplada y disponible, y ya ha sido efectuada', compartió Majo.

Para finalizar, la influencer sostuvo que ahora el caso ya está siendo tratado por la vía legal. 'Trato a todas las personas por igual. Lo que se ha publicado no refleja la realidad de lo ocurrido, y este asunto se está resolviendo por la vía legal correspondiente...', se defendió.

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