Más de 30 mil asistentes ya aseguraron su lugar para vivir una celebración de música latina inolvidable. Foto: difusión | Foto: difusión

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Lima se prepara para recibir a grandes artistas internacionales este sábado 11 de julio en la nueva edición del Salsa Lima Festival, encuentro que reunirá a las más grandes estrellas del género en dos escenarios estelares simultáneos, que se instalarán en el Estadio San Marcos. Aún quedan entradas en Teleticket con un 30% de descuento adicional para clientes BCP, promoción válida hasta agotar stock.

Los asistentes al Salsa Lima Festival 2026 podrán disfrutar de un recorrido musical por los clásicos inmortales que marcaron época y por los éxitos contemporáneos que continúan conquistando nuevas generaciones de salseros en toda América Latina. Asimismo, en este evento se rendirá homenaje a la vigencia y evolución de un género que mantiene intacta su capacidad de convocatoria.

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¿Qué artistas internacionales llegan al Salsa Lima Festival?

El cartel artístico está conformado por auténticas leyendas del género como Víctor Manuelle, Jerry Rivera, La India, Tito Nieves, Yiyo Sarante, David Pabón, Maelo Ruiz, Hildemaro, José Alberto ‘El Canario’ y Oscar de León, quien en su última visita a Perú fue reconocido por su larga trayectoria.

El festival también contará con la participación de agrupaciones históricas como La Sonora Ponceña y figuras como Tony Vega, Andy Montañez, Charlie Cardona, Isaac Delgado, Bobby Valentín, Charlie Aponte, entre otros destacados exponentes que forman parte de esta histórica celebración musical.

¿Cómo comprar entradas para el Salsa Lima Festival?

Las entradas están disponibles en Teleticket con un 30% de descuento adicional para clientes BCP, promoción válida hasta agotar stock. Hasta el momento, la empresa productora informó que ya son más de 30.000 personas las que han asegurado su asistencia al Salsa Lima Festival 2026 para disfrutar en un mismo evento a varias generaciones de artistas que han marcado la historia de la música latina.

El festival, que se muda del Estadio Nacional al Estadio San Marcos, promete sorprender a los miles de asistentes con una producción de primer nivel, tecnología de última generación, pantallas gigantes, sonido de alta fidelidad y diversas zonas de experiencia diseñadas para garantizar comodidad y entretenimiento durante toda la jornada.