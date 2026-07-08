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El frio gesto de Jefferson Farfán con su hijo mayor tras conseguir trabajo en empresa de talla mundial: no lo felicitó

Mientras Melissa Klug felicitó con algarabía en redes el primer trabajo de su hijo, Adriano Farfán Klug, el influencer Jefferson Farfán no compartió la misma emoción. Esto se da en medio de la revelación de la empresaria, quien aseguró que el exfutbolista dejó de darle una pensión por el joven de 18 años.

Adriano Farfán Klug es el hijo mayor que tienen Jefferson Farfán y Melissa Klug. Foto: Composición LR/Instagram.
Adriano Farfán Klug es el hijo mayor que tienen Jefferson Farfán y Melissa Klug. Foto: Composición LR/Instagram.
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Adriano Farfán Klug, de tan solo 18 años, sorprendió a los usuarios en redes sociales al anunciar que formará parte de la empresa Nox, una de las marcas más importantes del mundo en la disciplina del pádel. Él abandonó el fútbol para dedicarse a este deporte, muy parecido al tenis.

Ante esta noticia, compartida en su cuenta de Instagram, la primera en felicitarlo con orgullo fue su mamá, Melissa Klug. “Mi campeón, te amo”, escribió la empresaria en la publicación de su hijo. La misma alegría fue compartida por sus hermanas, Melissa Lobatón y Gianella Marquina, quienes también le expresaron sus mejores deseos.

Sin embargo, lo que sorprendió fue que Jefferson Farfán no felicitó públicamente a su hijo mayor en la publicación. Esto ocurre en medio de las revelaciones de Melissa Klug, quien aseguró que el exfutbolista ya no le deposita una pensión por Adriano Farfán.

Melissa Klug y sus hijas felicitaron en redes a Adriano Farfán, mientras que Jefferson Farfán no lo hizo. Foto: Instagram.

Melissa Klug y sus hijas felicitaron en redes a Adriano Farfán, mientras que Jefferson Farfán no lo hizo. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Hijo de Jefferson Farfán sorprende al conseguir trabajo en empresa de talla mundial y Melissa Klug se conmueve: “Te amo”

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Jefferson Farfán y su frío gesto con su hijo mayor tras anunciar su primer trabajo

Cuando muchos esperaban las felicitaciones de Jefferson Farfán en la publicación de Adriano Farfán Klug, donde anunciaba que trabajaría para la empresa Nox, estas nunca aparecieron. El conductor de 'Enfocados' solo reaccionó con un 'me gusta', evitando hacer un comentario, a diferencia de Melissa Klug y sus hijas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue que el exfutbolista parecía darle mayor prioridad a sus enfrentamientos verbales con Magaly Medina. En una de sus últimas publicaciones, el novio de Xiomy Kanashiro se dirigió a la conductora de ATV, quien desmintió el reportaje de veintiún minutos en el que supuestamente no habría cumplido con su servicio comunitario. “¿Estás desesperadita queriendo demostrar que sí haces tu servicio comunitario?”, compartió el popular 'foquita'.

PUEDES VER: Jefferson Farfán se burla de Magaly Medina tras grabarse cumpliendo con su servicio comunitario: “Estás desesperadita”

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Hijo de Jefferson Farfán anuncia que trabajará en empresa de talla mundial

En su más reciente publicación en Instagram, Adriano Farfán Klug anunció que trabajará para la empresa Nox, una de las marcas más importantes del mundo en pádel, el nuevo deporte que sigue el hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, luego de abandonar el fútbol.

“Nunca imaginé que, en tan poco tiempo, el pádel se convertiría en una parte tan importante de mi vida. Lo que empezó como un deporte que decidí probar, hoy se ha transformado en un proyecto lleno de retos, aprendizaje y muchísima ilusión”, escribió Adriano adjuntando una foto en la que aparece firmando su contrato.

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