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Ethel Pozo deja en shock al revelar distanciamiento de su madre Gisela Valcárcel y descartó trabajar juntas: "Estamos en distintas etapas"

Ethel Pozo explicó por qué decidió mantener su carrera alejada de Gisela Valcárcel y de GV Producciones. La conductora aseguró que ambas priorizan proyectos distintos y prefieren no mezclar familia con trabajo.

Ethel Pozo prefiere no mezclar la familia con el trabajo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Ethel Pozo prefiere no mezclar la familia con el trabajo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Tras el final de la primera temporada de 'La granja VIP', Ethel Pozo rompió el silencio sobre los planes que tiene para su carrera y sorprendió al revelar que no contempla desarrollar proyectos junto a Gisela Valcárcel. La conductora explicó que esa decisión responde a un acuerdo familiar que ambas mantienen desde hace tiempo y busca preservar la independencia profesional de cada una.

Durante una entrevista para el espacio digital 'Q bochinche', la presentadora afirmó que tanto ella como su madre atraviesan momentos distintos en sus respectivas trayectorias. Aunque destacó que mantienen una relación cercana y de apoyo mutuo, remarcó que cada una está enfocada en sus propios desafíos laborales y que no existe intención de unir sus carreras en un mismo proyecto.

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Ethel Pozo revela que no trabajará con su madre Gisela Valcárcel

Consultada sobre la posibilidad de volver a compartir un proyecto con Gisela Valcárcel, Ethel Pozo fue enfática al descartar esa opción. Según explicó, ambas optaron por mantener una clara división entre el ámbito familiar y el profesional, una decisión que, aseguró, les ha permitido desarrollar sus carreras con total autonomía.

"No, con mi mami no. Nosotras separamos mucho los trabajos y no. Ella está en lo suyo, está enfocada en muchas cosas lindas que se vienen y por mi lado también. Nos juntamos en la familia y en el amor, pero en el trabajo cada una está en lo suyo y en distintas etapas", expresó durante la conversación.

La conductora también destacó que existe admiración mutua por los logros alcanzados. Mientras la 'Señito' continúa impulsando nuevos proyectos, Ethel Pozo aseguró sentirse satisfecha con el camino que viene construyendo de manera independiente y señaló que ambas atraviesan un momento de estabilidad personal y profesional.

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"Hemos decidido separar las cosas": la contundente frase que dejó Ethel Pozo

Durante la entrevista, el conductor Samuel Suárez le planteó la posibilidad de integrarse a un contenido digital impulsado por GV Producciones o participar en el canal de YouTube de Gisela Valcárcel.

Sin embargo, Ethel Pozo reiteró que esa alternativa no forma parte de sus planes y recordó que nunca ha trabajado directamente para la productora de su madre.

"No, porque con mi mamá hemos decidido separar las cosas, no trabajamos juntas, no estoy involucrada en sus proyectos y créeme que nunca he trabajado directamente con GV Producciones", sostuvo la presentadora.

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