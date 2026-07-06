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Mark Vito volvió a captar la atención en redes sociales al compartir un episodio poco conocido de su matrimonio con Keiko Fujimori. Durante una transmisión en vivo, el influencer contó que la lideresa política tuvo la posibilidad de iniciar un importante trámite migratorio gracias a su vínculo con él, pero decidió no hacerlo por voluntad propia, decisión que, según explicó, se mantuvo en el ámbito privado durante varios años.

Las declaraciones del exintegrante de 'La granja VIP' despertaron interés entre sus seguidores debido a que involucran un aspecto personal de la etapa en la que ambos formaron una familia. En la misma conversación, el norteamericano precisó que sus dos hijas cuentan con doble nacionalidad, mientras que su expareja nunca realizó la gestión correspondiente para acceder a ese beneficio, pese a que tenía la opción de solicitarlo.

Mark Vito revela uno de los secretos mejor guardados de su matrimonio con Keiko Fujimori

Durante una transmisión difundida en sus plataformas digitales, Mark Vito respondió preguntas relacionadas con su vida personal y recordó un episodio de su matrimonio con Keiko Fujimori. En ese contexto, explicó que la lideresa política nunca obtuvo la nacionalidad estadounidense porque decidió no iniciar el procedimiento, aunque, según su versión, cumplía con los requisitos para hacerlo tras contraer matrimonio.

El influencer señaló que Kyara y Kaori nacieron en el Perú, pero poseen doble nacionalidad. Esa afirmación motivó la consulta de una de las personas que participaban en la conversación, quien preguntó por qué su exesposa no contaba con el mismo beneficio.

Fue entonces cuando Mark respondió de manera directa y aseguró que la decisión correspondió exclusivamente a su entonces esposa. “Ambas hijas, Kyara y K… han nacido en el Perú, pero tienen doble nacionalidad, su mamá no”, comentó inicialmente. Luego agregó: “Ella no quiso, tiene derecho, pero hay que hacer el pedido y no quiso”, dejando en claro que el trámite nunca se inició por elección de Keiko Fujimori.

Mark Vito se casa con su novia Leslie Echevarria

Mientras sus declaraciones sobre Keiko Fujimori continúan generando repercusión, Mark Vito también atraviesa una nueva etapa en el plano personal. El estadounidense mantiene una relación con la tiktoker Leslie Echevarría desde mediados de 2025 y, en junio de 2026, ambos protagonizaron una ceremonia espiritual frente al mar del Callao.

Durante el encuentro, explicó el significado que tenía ese paso en su historia sentimental y expresó el crecimiento que, a su juicio, ha tenido el vínculo con Leslie Echevarría. “Te he traído a un lugar muy especial acá en Callao porque, a lo largo del tiempo, siento que nuestro amor ha ido creciendo. Yo quiero dar el siguiente paso”, manifestó en un video difundido en sus redes.