¿Trabajas de pie? Nueva ley obliga a empleadores a permitir descansos sentados tras 3 horas continuas

Los trabajadores que permanezcan de pie más de tres horas continuas tendrán derecho a descansar sentados, según la nueva Ley N.º 32721 en Perú, publicada el 8 de julio. | El Peruano

Los trabajadores que permanezcan de pie más de tres horas continuas tendrán derecho a descansar sentados, según la nueva Ley N.º 32721 en Perú, publicada el 8 de julio. | El Peruano

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Los trabajadores de los sectores público y privado que permanezcan de pie durante tres horas continuas o más tendrán derecho a descansar sentados y alternar su postura durante la jornada laboral, según lo establece la Ley N.º 32721, publicada este miércoles 8 de julio en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

La norma busca proteger la salud, la dignidad y la productividad de quienes realizan labores de pie por periodos prolongados. Para ello, dispone que los empleadores implementen medidas que permitan a los trabajadores alternar entre permanecer de pie y estar sentados, sin que estos descansos sean descontados del tiempo efectivo de trabajo.

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¿Qué establece la Ley N.º 32721?

La nueva legislación obliga a los empleadores a proporcionar sillas o asientos con respaldo y condiciones ergonómicas para facilitar el descanso sentado durante la jornada laboral.

Asimismo, precisa que el tiempo destinado a estos descansos forma parte de la jornada de trabajo, por lo que no podrá ser descontado ni afectar la remuneración del trabajador.

¿Quiénes podrán acceder a este beneficio?

La ley será aplicable en todos los centros laborales públicos y privados donde los trabajadores deban permanecer de pie durante periodos continuos iguales o superiores a tres horas.

Entre los sectores donde se priorizará su implementación figuran:

Comercio minorista y retail.

Hotelería, gastronomía y turismo.

Centros de salud.

Servicios financieros y administrativos presenciales.

Transporte y aeropuertos.

Instituciones de educación básica regular, alternativa y especial.

Personal de vigilancia privada en puestos fijos.

Obligaciones que deberán cumplir los empleadores

La norma establece que las empresas e instituciones deberán:

Proveer sillas o asientos ergonómicos para facilitar la alternancia de postura.

Garantizar descansos sentados o la posibilidad de alternar entre estar de pie y sentado, según las funciones del puesto.

Incorporar estas medidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Verificar el cumplimiento de la ley con la participación del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

La legislación también aclara que no será obligatorio asignar una silla individual a cada trabajador. En su lugar, las empresas podrán implementar un sistema proporcional y rotativo para el uso de los asientos.

¿Qué trabajadores están exceptuados?

La obligación no será exigible cuando permanecer de pie sea una condición inherente al trabajo, como ocurre con algunos operarios industriales, personal de campo agrícola o técnicos de mantenimiento durante determinadas actividades.

También estarán exceptuados aquellos puestos en los que sentarse represente un riesgo objetivo para la seguridad, como algunos agentes de vigilancia que realizan labores de control activo.

En estos casos, los empleadores deberán implementar medidas alternativas, como pausas activas, rotación de tareas o descansos equivalentes.

¿Quién fiscalizará el cumplimiento de la ley?

El cumplimiento de la Ley N.º 32721 será supervisado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y los gobiernos regionales, de acuerdo con sus competencias.

La norma advierte que el incumplimiento de estas disposiciones constituirá una infracción grave, por lo que las entidades fiscalizadoras podrán aplicar las sanciones correspondientes.