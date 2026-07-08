Resultados de La Tinka del miércoles 8 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Línea 1 del Metro de Lima reabre estaciones en SJL tras el ingreso de una persona a la vía férrea LEER MÁS

Sedapal confirma corte de agua por casi 16 horas en 7 distritos de Lima este 8 y 9 de julio: revisa horario y distritos afectados LEER MÁS

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación LEER MÁS

Fabio Isaac Bravo, el niño genio de 9 años que ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de Matemática y tiene un coeficiente intelectual de 146: “No fue fácil” LEER MÁS

Trabajadores que pasan horas de pie podrán sentarse durante la jornada: nueva ley obliga a empresas a otorgar descansos tras 3 horas continuas LEER MÁS