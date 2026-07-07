Burneo advierte que está en riesgo las Elecciones Regionales y Municipales: "Déficit es de 584 millones de soles"

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Las Elecciones Regionales y Municipales, programadas para el próximo 4 de octubre, podrían estar en riesgo. Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), advirtió que la falta de presupuesto podría dificultar la organización y el desarrollo logístico de estos comicios.

"Estamos a solo 88 días de las elecciones regionales y municipales, que se realizarán este 4 de octubre. Repito: nuestro déficit como sistema es de S/589 millones. En pocas palabras, están en riesgo las elecciones regionales y municipales", indicó Burneo.

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El presidente del JNE aseguró que esta situación podría afectar la representación democrática e impedir que las nuevas autoridades cuenten con la legitimidad necesaria.

"Probablemente, si no nos asignan los recursos de manera inmediata, tengamos que tomar medidas, incluso prolongar el mandato de las actuales autoridades regionales y municipales, porque no vamos a poder organizar el proceso electoral que se nos viene", sostuvo.

ONPE y Reniec también se pronunciaron

Los pedidos urgentes para atender el déficit presupuestal no provinieron únicamente del Jurado Nacional de Elecciones. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también advirtieron que enfrentan serias limitaciones operativas. Como se sabe, las tres instituciones conforman el sistema electoral peruano.

Carmen Velarde, jefa del Reniec, indicó que ya informó sobre esta situación al presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, señaló que no ha obtenido una respuesta satisfactoria. Además, advirtió que la entidad ha comenzado a cerrar más de una decena de Centros MAC, donde los ciudadanos realizan diversos trámites de manera más ágil.

"Tenemos tarjetas de DNI solo hasta el 31 de agosto de este año. Ya le hemos hecho saber a la Presidencia del Consejo de Ministros. Al premier le expuse personalmente, el pasado 24 de junio, la realidad del Reniec durante un evento. Le pedí que me atendiera y me dijo que lo haría hoy, 7 de julio. Lamentablemente, la respuesta de su equipo hacia el mío ha sido que ya están en transferencia y que no nos pueden recibir. Quiero que se sepa que ya hemos comunicado que el Reniec no podrá atender desde el 1 de agosto en los Centros MAC. (...) Nos vamos a ver obligados a cerrar 64 oficinas del Reniec, sobre todo en las zonas más alejadas", afirmó.

Asimismo, Velarde resaltó que la asignación de recursos permitirá atender la demanda de documentos de identidad en todas las regiones, provincias y distritos del país.

"Financiar al Reniec no representa un gasto operativo corriente; es una inversión que sostiene la paz social, la legitimidad de nuestro sistema democrático y el derecho más elemental de un peruano: su identidad", afirmó.

Por su parte, Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, sostuvo que la transferencia pendiente es indispensable para garantizar la realización de las próximas elecciones y pidió que se concrete a la brevedad.

"No se entienda que estamos pidiendo más dinero del que nos han asignado. Lo que sucede es que no nos han entregado los recursos que fueron aprobados. En el caso de la ONPE, inicialmente solicitamos más de S/2.000 millones y, luego de los recortes y las sucesivas modificaciones, el monto se fue reduciendo. No estamos pidiendo más de lo que nos prometieron para poder operar de cara al 4 de octubre", señaló.

Más de 13.000 autoridades serán elegidas

La posibilidad de que las Elecciones Regionales y Municipales de octubre se vean afectadas resulta especialmente preocupante, ya que los ciudadanos deberán elegir a 13.148 autoridades de los niveles regional y municipal, según informó la ONPE.

En total, se elegirán 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

Para realizar el proceso electoral, la ONPE estima instalar más de 10.000 locales de votación en más de 1.000 distritos y 2.000 centros poblados.

Asimismo, el organismo electoral informó que el sorteo para elegir a los miembros de mesa se realizará el 24 de julio. En total, más de 800.000 ciudadanos de todo el país, entre titulares y suplentes, participarán en el sorteo. Quienes resulten seleccionados recibirán capacitación en dos jornadas presenciales programadas para el 20 y el 27 de septiembre.

Finalmente, se estima que 26 millones 314 mil ciudadanos estarán habilitados para participar en el sufragio de estos comicios.