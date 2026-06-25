Isabella Ladera pide ayuda para encontrar a familiar desaparecido tras terremotos en Venezuela: "Si ven su nombre en listas..."

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Isabella Ladera atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal mientras espera la llegada de su bebé. La influencer venezolana, que actualmente reside en Estados Unidos y mantiene una relación con Hugo García, utilizó sus redes sociales para pedir ayuda tras los devastadores terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 que sacudieron Venezuela y dejaron a numerosas familias en busca de información sobre sus seres queridos desaparecidos.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 7 millones de seguidores, la creadora de contenido compartió un mensaje de auxilio relacionado con uno de sus familiares. 'Él es mi primo, también está desaparecido. Si ven su nombre en listas o algo envíenme por favor', escribió junto al nombre de José Ángel Rosas Moore.

Primo de Isabella Ladera. Foto: Instagram

Isabella Ladera difunde casos de desaparecidos y busca apoyo en redes sociales

Además de solicitar ayuda para localizar a su primo, Isabella Ladera convirtió sus redes sociales en una plataforma de apoyo para otras familias afectadas por los terremotos en Venezuela. La influencer compartió diversas historias enviadas por seguidores e internautas que buscaban difundir fotografías y datos de personas desaparecidas, con la esperanza de obtener información sobre su paradero.

La pareja de Hugo García se mostró profundamente conmovida por los testimonios que recibió y decidió amplificar los pedidos de auxilio de quienes continúan buscando a familiares atrapados bajo los escombros o desaparecidos tras el desastre. De esta manera, aprovechó el alcance de sus plataformas digitales para colaborar con la difusión de información en medio de las labores de rescate que continúan en las zonas afectadas.

Uno de los mensajes que compartió relataba la situación de una mujer que habría sido localizada con vida, pero que permanecía atrapada entre los escombros. 'Ella es la esposa del primo de mi esposo, hasta ayer estaba con vida y pudieron encontrarla, hoy su esposo escribió y sigue con vida pero está atrapada en los escombros, están tratando de sacarla. Por favor, si puedes difundir para colaborar a rescatarla. Está debajo de los escombros en el edificio Sayamar', se lee en una de las historias publicadas por la influencer.