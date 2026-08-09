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Edson Dávila decidió pronunciarse luego de que Ethel Pozo revelara detalles de su salida de 'América hoy' y cuestionara la manera en que se manejó la información sobre la continuidad del programa. La conductora sostuvo que sus entonces compañeros, entre ellos el popular 'Giselo' y Janet Barboza, ya conocían que permanecerían en el espacio mientras ella todavía esperaba una confirmación.

La polémica fue abordada durante una reciente edición del pódcast 'Edson pa' qué más', donde Ric La Torre le preguntó directamente al conductor si se consideraba una persona traicionera. El también bailarín negó esa percepción y, aunque evitó responder con ataques a la hija de Gisela Valcárcel, dejó un mensaje sobre las situaciones que se conocen con el paso del tiempo.

Edson Dávila responde a Ethel Pozo tras serios cuestionamientos

Edson Dávila rechazó de manera tajante haber actuado con deslealtad. El conductor explicó que, cuando una persona deja un trabajo, corresponde agradecer por la oportunidad y continuar con su camino profesional, dejando entrever que esa fue su manera de afrontar el cambio ocurrido en América hoy.

“Jamás he sido traicionero. Cuando uno sale de un trabajo dices ‘gracias’. ¿Qué más tienes que decir? Si saliste como gente pasa el tiempo y dicen ‘él fue malo’. Ahora resulta que soy una mala persona”, manifestó el también creador de contenido.

Ante la posibilidad de entrar en una confrontación pública, Edson Dávila optó por mantener una postura prudente. El conductor señaló que no pretende discutir con figuras de amplia trayectoria televisiva y consideró que será el tiempo el encargado de mostrar qué ocurrió realmente.

“No me voy a poner a discutir ni a pelear con monstruos televisivos porque yo todavía estoy abajo. Hay que dejar que la gente hable pero al final siempre se sabe todo”, expresó.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre Edson Dávila?

La versión de Ethel Pozo se conoció al recordar cómo vivió sus últimos meses en 'América hoy'. Según relató, inicialmente pensaba que todo el equipo de GV Producciones dejaría América Televisión para continuar su carrera en otro canal. Sin embargo, posteriormente comenzó a percibir cambios en el entorno laboral.

La presentadora reconoció que decidió no preguntar directamente porque temía la respuesta, especialmente debido a la amistad que mantenía con sus compañeros. De acuerdo con su relato, Edson Dávila se quebró cuando supo que ella ya conocía lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, Ethel aclaró que su molestia no estaba relacionada con que Edson Dávila continuara en América hoy. Su cuestionamiento apuntaba a que, desde su perspectiva, él debió ser honesto con ella y comunicarle que ya conocía la situación.

“Es que yo creo que tomó una mala decisión, es que la gente se puede equivocar... debió ser honesto conmigo, pero eso no lo tacha. Siempre nos hemos llevado bien”, sostuvo la conductora, quien también consideró que su excompañero pudo haber escuchado un consejo equivocado.