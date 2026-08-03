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Jaime Bayly revela que su hermana se quedó en la quiebra tras gastarse la fortuna de su madre y denunciarla: "Pedía más"

Jaime Bayly expuso un conflicto familiar relacionado con una herencia entregada por su madre a su hermana, quien habría malgastado todo el dinero y, después, denunció a su progenitora porque no estaba conforme con el dinero entregado.

Jaime Bayly hace fuerte acusación contra su hermana. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Jaime Bayly hace fuerte acusación contra su hermana. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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El escritor Jaime Bayly sorprendió al revelar detalles de una disputa familiar que involucra a una de sus hermanas, su madre y una importante suma de dinero entregada años atrás como una especie de herencia en vida. Según relató, la familiar habría recibido una fortuna que posteriormente perdió debido a decisiones financieras que, de acuerdo con su versión, no tuvieron los resultados esperados.

Durante una reciente intervención en su canal de YouTube y en una columna personal, el exconductor de 'El francotirador' explicó que la situación generó un profundo distanciamiento dentro de su familia. El periodista señaló que su hermana, tras quedarse sin recursos económicos, decidió iniciar acciones legales contra su propia madre y algunos de sus hermanos al considerar que el monto recibido no había sido suficiente.

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Hermana de Jaime Bayly se quedó sin nada tras gastar herencia de su madre

Jaime Bayly narró que hace algunos años su madre decidió entregar a su hija una cantidad importante de dinero como una transferencia anticipada de patrimonio. El escritor describió ese aporte como una herencia en vida y aseguró que se trataba de una suma considerable que buscaba beneficiar a su hermana.

Según contó, su hermana terminó perdiendo esos recursos después de realizar inversiones que no prosperaron. La mujer habría explicado que confió en personas equivocadas y que fue víctima de malas decisiones financieras o posibles estafas, aunque estos detalles forman parte de la versión expuesta públicamente por el escritor.

“Mi hermana ha encontrado la manera inexplicable para mí de dilapidar esa fortuna. Mi hermana ha quebrado esos millones que mi madre le concedió generosamente, que eran una suerte de herencia en vida, se han hecho humo”, manifestó.

La madre de Jaime Bayly quedó involucrada en esta controversia luego de que, según el relato del escritor, su hija presentara demandas contra ella y otros familiares al considerar injusta la cantidad que había recibido. El enfrentamiento judicial provocó un alejamiento entre la hermana y el resto de sus parientes.

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Jaime Bayly revela que su hermana necesita dinero para pagar gastos legales de juicios contra su familia

El conflicto tomó una nueva dimensión cuando Jaime Bayly contó que su hermana le envió un extenso mensaje en el que expresó arrepentimiento por algunas decisiones tomadas. De acuerdo con el escritor, la mujer reconoció haber tenido dificultades con sus inversiones y utilizó la frase el dinero es una mierda para referirse a su experiencia.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención en el relato del periodista fue la decisión de su hermana de llevar a los tribunales a su propia madre y a algunos de sus hermanos.

“Me dijo que estaba arrepentida de haber enjuiciado a nuestra madre, a su propia madre, a la mujer que le regaló una fortuna”, contó Jaime Bayly al explicar la comunicación que tuvo con su familiar.

El escritor señaló que esos procesos legales generaron una ruptura dentro del núcleo familiar y afirmó que las demandas fueron rechazadas. Además, indicó que, según lo que conoce, su hermana tendría ahora que afrontar los costos legales derivados de esos enfrentamientos judiciales.

Jaime Bayly sostuvo que la situación económica de su hermana se complicó debido a las consecuencias de los juicios y que actualmente necesitaría alrededor de US$200.000 para cubrir obligaciones relacionadas con los procesos legales. El escritor explicó que esos gastos estarían vinculados a los costos que surgieron tras las demandas presentadas contra miembros de su propia familia.


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