Carlos Alcántara confesó que Shirley Arica le gustaba y resaltó la química que tuvieron. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/TikTok

Carlos Alcántara confesó que Shirley Arica le gustaba y resaltó la química que tuvieron. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/TikTok

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Carlos Alcántara habló abiertamente sobre su vida sentimental y, en particular, sobre el interés que despertó en él Shirley Arica. El actor contó, en entrevista para Trome, que decidió acercarse a la modelo porque quería conocerla y reconoció que siente una atracción por ella.

Durante la conversación, el intérprete también explicó que actualmente no busca enamorarse, aunque considera que el amor llegará en algún momento. Además, aseguró que prefiere dejar de lado los rodeos cuando siente interés por una mujer y apostar por una actitud más directa.

Carlos Alcántara revela que le gusta Shirley Arica: "Le quiero dar un beso"

Carlos Alcántara confirmó que existe una atracción hacia Shirley Arica luego del encuentro que ambos tuvieron. Al ser consultado sobre si ocurría algo entre ellos, el actor respondió haciendo referencia a lo que ya había sido visto públicamente.

"Ha pasado lo que han visto. La veo hablar, miro su boca y le quiero dar un beso", afirmó el popular Cachín al referirse a la 'Chica realidad'. El artista también contó que le expresó directamente su interés: "Le he dicho que me gusta".

Según relató, su presencia en el programa de la ganadora de 'La granja VIP Perú' tuvo precisamente la intención de conocerla. Sin embargo, dejó claro que lo que pueda suceder después depende de ambos. También mencionó que la modelo fue consultada posteriormente sobre él en otro espacio televisivo y respondió que entre ellos "nada que ver".

¿Cuáles son los gustos de Carlos Alcántara?

Carlos Alcántara explicó que no establece un límite específico respecto a la edad de una mujer que pueda despertar su interés. Aunque fue consultado sobre si le atraen las mujeres jóvenes, aclaró que eso no significa que busque una pareja de 18 años.

El actor también contó que llegó a conocer a una mujer considerablemente mayor y que le pareció atractiva no solo por su físico, sino también por su conversación, trato y perfume.

Respecto al amor, señaló que por ahora no busca enamorarse, aunque considera que eventualmente sucederá porque se define como una persona romántica. Asimismo, explicó que disfruta el proceso de la seducción cuando existe interés mutuo.