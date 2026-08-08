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El conductor de 'Amor y fuego', Rodrigo González, volvió a referirse públicamente a Sheyla Rojas después de que se conociera la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Cajamarca de tachar la candidatura de Joaquín Ramírez al Gobierno Regional de esa región.

La situación también puso nuevamente bajo los reflectores a la exchica reality, quien pasó varios días en Cajamarca junto al excongresista de Fuerza Popular y lo acompañó durante algunas actividades de su campaña electoral. La modelo no habría negado el vínculo sentimental que se le atribuyó con el candidato, circunstancia que generó comentarios de Rodrigo González y Gigi Mitre en el programa de entretenimiento.

Rodrigo González cuestiona a Sheyla Rojas por no estar al lado de su hijo

Durante la emisión de 'Amor y fuego', Rodrigo González cuestionó la cercanía de Sheyla Rojas con Joaquín Ramírez y rechazó que la situación fuera presentada como una historia romántica. El popular Peluchín sostuvo que la influencer tendría intereses personales en sus relaciones y cuestionó las prioridades que habría tenido durante los últimos años.

“Aquí no vamos a romantizar. Sheyla es una persona que se mueve por el interés”, afirmó. El presentador también señaló que buscar beneficios personales forma parte de las decisiones de cualquier persona, pero consideró que existe una diferencia entre tener intereses y convertirlos en una prioridad.

La crítica tomó un tono más severo cuando hizo referencia al hijo de Sheyla Rojas, quien permanece junto a su padre, el español Antonio Pavón. Rodrigo González cuestionó que la exconductora de ‘Estás en todas’ no comparta más tiempo con el menor y vinculó esta situación con las decisiones personales que, según su opinión, habría tomado la modelo durante la última década.

En ese contexto, el conductor lanzó una de sus frases más polémicas contra la amiga de Magaly Medina: “(Tu hijo) Quien está mejor con la familia paterna que contigo, porque tú te la has pasado muy ocupada la última década buscando marido millonario”.

Joaquín Ramírez queda fuera de carrera electoral y Gigi Mitre se burla

La polémica surgió luego de que el JEE de Cajamarca decidiera tachar la candidatura de Joaquín Ramírez al Gobierno Regional de Cajamarca. El aspirante del movimiento Cajamarca Renace no podrá participar en los comicios regionales y municipales de 2026 debido a una tacha presentada en su contra por la presunta omisión de información en su declaración de hoja de vida.

La decisión electoral coincidió con la exposición pública que tuvo Ramírez junto a Sheyla Rojas. La influencer estuvo en Cajamarca durante varios días y llegó a acompañar al candidato en uno de sus recorridos de campaña, hecho que alimentó las especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Gigi Mitre aprovechó el contexto para realizar comentarios sarcásticos sobre la presencia de Rojas en la región. “Sheyla ya se veía primera dama de Cajamarca. Iba a ser Miss Chota”, comentó la conductora entre risas, en referencia a la posibilidad de que Ramírez alcanzara el cargo al que postulaba.