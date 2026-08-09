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Pamela López sorprendió al revelar un episodio relacionado con los primeros años de La Bella Luz y el vínculo que mantuvo con los propietarios de la agrupación. Durante su participación en el podcast 'Nadie sabe', la influencer recordó que una transmisión realizada desde la cuenta de Instagram de Christian Cueva contribuyó a que la orquesta alcanzara una exposición masiva cuando todavía buscaba posicionarse en la escena musical peruana.

Según relató, el gesto fue reconocido en aquel momento por Óscar Custodio y su esposa, quienes se acercaron personalmente para agradecerle por la difusión que, de acuerdo con su versión, permitió que la agrupación de cumbia recibiera nuevas invitaciones y contratos. Sin embargo, años después, la situación habría cambiado cuando la empresaria inauguró su propia discoteca y buscó contar con la agrupación para una presentación.

¿Cómo ayudó Pamela López a la orquesta La Bella Luz?

Pamela López contó que conoció a los integrantes de La Bella Luz durante una reunión a la que acudió junto a Christian Cueva. En aquella ocasión, la agrupación promocionaba la canción 'Niña tonta', uno de los temas con los que intentaba ganar reconocimiento entre el público.

Al observar la presentación, la influencer decidió tomar el celular de quien entonces era su pareja y transmitir el espectáculo en vivo a través de su cuenta de Instagram. La publicación consiguió, según explicó, un alcance inesperado y terminó generando una importante exposición para la agrupación.

"Ellos todavía recién estaban iniciándose, recién estaban haciéndose conocidos", recordó Pamela López al describir aquel momento. La empresaria señaló que el video se volvió "superviral" y que, al día siguiente, La Bella Luz comenzó a recibir invitaciones para presentarse en distintos espacios.

Pamela López expone desplante de dueños de La Bella Luz hace meses

El relato de Pamela López tomó otro rumbo al recordar lo ocurrido después de que inaugurara su propia discoteca, llamada La cueva de Kitty Pam. En ese momento, la influencer necesitaba contratar artistas para su establecimiento y decidió contactar a los representantes de La Bella Luz, esperando obtener una respuesta favorable.

De acuerdo con su testimonio, la solicitud no recibió atención. La expareja de Paul Michael afirmó que escribió a los responsables de la agrupación para pedir una presentación, pero su mensaje habría quedado sin respuesta hasta ahora.

"Pasó el tiempo y abrí la discoteca ‘La Cueva de Kitty Pam’, yo lo necesitaba, les escribí y hasta el día de hoy en visto", sentenció.