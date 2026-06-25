HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko Fujimori es la ganadora virtual a la presidencia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Korina Rivadeneira revela momentos de angustia por su padre tras devastadores terremotos en Venezuela: "Hagamos una oración"

La modelo compartió el difícil momento que atravesó al no poder comunicarse con su padre tras los fuertes sismos registrados en Venezuela y aprovechó para pedir oraciones por las familias afectadas por la emergencia.

Korina Rivadeneira comparte mensaje sobre su padre tras terremotos en Venezuela. Foto: composición LR/difusión
Korina Rivadeneira comparte mensaje sobre su padre tras terremotos en Venezuela. Foto: composición LR/difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Korina Rivadeneira atraviesó momentos de preocupación luego de los fuertes terremotos de magnitud 7,2 y su réplica de magnitud 7,5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio. La modelo y actriz, que desarrolló gran parte de su carrera en Perú, confesó que perdió comunicación con su padre durante varios minutos, situación que le generó una intensa angustia mientras intentaba conocer el estado de sus familiares.

A través de sus redes sociales, la madre de los hijos de Mario Hart compartió un emotivo mensaje en el que relató la incertidumbre que vivió tras no recibir respuesta de su padre ni de una de sus tías. “Pasé casi una hora sin saber nada de mi papá ni de mi tía. Una hora que se sintió eterna. Mirar el teléfono una y otra vez, esperar una respuesta, imaginar escenarios. Gracias a Dios pude saber que están bien”, escribió y además pidió elevar oraciones por todas las familias afectadas por la emergencia.

Korina Rivadeneira

Mensaje de Korina Rivadeneira. Foto: Instagram

PUEDES VER: Korina Rivadeneira vive momentos de angustia tras volarse el techo de su casa: "Escuchamos un sonido fuertísimo"

lr.pe

Korina Rivadeneira relata la desesperación que vivió al perder contacto con su padre

La modelo explicó que la falta de comunicación con sus seres queridos la hizo reflexionar sobre la situación que enfrentan miles de personas tras el desastre natural. Como se recuerda, el padre de la exchica reality trabaja en un pequeño taller que instaló junto a su vivienda en Venezuela, por lo que la imposibilidad de contactarlo incrementó su preocupación durante los minutos posteriores al movimiento telúrico.

Tras casi una hora de incertidumbre, la actriz logró comunicarse con su padre y confirmó que tanto él como otros miembros de su familia se encontraban a salvo. Sin embargo, la experiencia la llevó a empatizar con quienes continúan buscando información sobre sus seres queridos. “Pero esa angustia me hizo pensar en tantas familias venezolanas que esta noche siguen esperando una llamada, una noticia o simplemente la tranquilidad de saber que sus seres queridos están a salvo”, expresó en su publicación.

Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira pide empatía tras terremotos en Venezuela. Foto: Instagram

PUEDES VER: Tula Rodríguez sorprende al declararle su "amor" a su productor a 6 años de la muerte de Javier Carmona: "Lo quiero de esposo"

lr.pe

El emotivo pedido de Korina Rivadeneira tras los terremotos en Venezuela

Además de compartir su experiencia personal, la actriz hizo un llamado a la solidaridad y a la fe en medio de la difícil situación que atraviesa su país natal. En su mensaje, pidió a sus seguidores unirse en oración por las personas afectadas y por quienes aún viven momentos de incertidumbre tras los terremotos.

“Hagamos una oración por Venezuela. Por quienes tienen miedo. Por quienes están lejos de sus familias. Por quienes no saben qué pasará mañana. Por quienes necesitan esperanza, fortaleza o un milagro. A veces una oración parece pequeña, pero para quien atraviesa la incertidumbre puede significar muchísimo. Que Dios cuide a Venezuela, proteja a sus familias y acompañe a cada persona que esta noche necesita sentir que no está sola”, manifestó.

Asimismo, la exchica reality también pidió comprensión para quienes residen en el extranjero y que, en situaciones como esta, necesitan mantenerse en contacto con sus familiares. “A quienes tienen venezolanos trabajando en sus locales o en sus casas, les pido un poco de empatía. Muchos tenemos a nuestras familias en Venezuela y, en momentos como este, necesitamos unos minutos para intentar comunicarnos con ellos y procesar la angustia de no saber si están bien”, escribió.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Korina Rivadeneira comparte preocupante reacción tras terremotos de 7,2 y 7,5 en Venezuela: "Hay muchísima gente desaparecida"

Korina Rivadeneira comparte preocupante reacción tras terremotos de 7,2 y 7,5 en Venezuela: "Hay muchísima gente desaparecida"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira vive momentos de angustia tras volarse el techo de su casa: "Escuchamos un sonido fuertísimo"

Korina Rivadeneira vive momentos de angustia tras volarse el techo de su casa: "Escuchamos un sonido fuertísimo"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira comparte emotivo mensaje tras revelarse presuntos coqueteos de Mario Hart a Samantha Batallanos: "Todo es temporal"

Korina Rivadeneira comparte emotivo mensaje tras revelarse presuntos coqueteos de Mario Hart a Samantha Batallanos: "Todo es temporal"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tula Rodríguez sorprende al declararle su "amor" a su productor a 6 años de la muerte de Javier Carmona: "Lo quiero de esposo"

Tula Rodríguez sorprende al declararle su "amor" a su productor a 6 años de la muerte de Javier Carmona: "Lo quiero de esposo"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani confirma relación con empresario vinculado a la minería y arremete contra 'Macarius': "Nunca le des la oportunidad al feo"

Suheyn Cipriani confirma relación con empresario vinculado a la minería y arremete contra 'Macarius': "Nunca le des la oportunidad al feo"

LEER MÁS
Magaly Medina comparte sensible mensaje en medio de su enfrentamiento con Jefferson Farfán: "No vieron los sacrificios"

Magaly Medina comparte sensible mensaje en medio de su enfrentamiento con Jefferson Farfán: "No vieron los sacrificios"

LEER MÁS
Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presume su romance con exchica reality y enfrentan críticas: “Bendiciones”

Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presume su romance con exchica reality y enfrentan críticas: “Bendiciones”

LEER MÁS
‘Peluchín’ queda en shock al descubrir la edad real de Samahara Lobatón y la cantidad de hijos que tiene

‘Peluchín’ queda en shock al descubrir la edad real de Samahara Lobatón y la cantidad de hijos que tiene

LEER MÁS
Tula Rodríguez queda impactada al conocer la elevada mesada que le exige su hija tras mudarse a Estados Unidos: "El tope sería $1.000"

Tula Rodríguez queda impactada al conocer la elevada mesada que le exige su hija tras mudarse a Estados Unidos: "El tope sería $1.000"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025