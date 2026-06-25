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Korina Rivadeneira atraviesó momentos de preocupación luego de los fuertes terremotos de magnitud 7,2 y su réplica de magnitud 7,5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio. La modelo y actriz, que desarrolló gran parte de su carrera en Perú, confesó que perdió comunicación con su padre durante varios minutos, situación que le generó una intensa angustia mientras intentaba conocer el estado de sus familiares.

A través de sus redes sociales, la madre de los hijos de Mario Hart compartió un emotivo mensaje en el que relató la incertidumbre que vivió tras no recibir respuesta de su padre ni de una de sus tías. “Pasé casi una hora sin saber nada de mi papá ni de mi tía. Una hora que se sintió eterna. Mirar el teléfono una y otra vez, esperar una respuesta, imaginar escenarios. Gracias a Dios pude saber que están bien”, escribió y además pidió elevar oraciones por todas las familias afectadas por la emergencia.

Mensaje de Korina Rivadeneira. Foto: Instagram

Korina Rivadeneira relata la desesperación que vivió al perder contacto con su padre

La modelo explicó que la falta de comunicación con sus seres queridos la hizo reflexionar sobre la situación que enfrentan miles de personas tras el desastre natural. Como se recuerda, el padre de la exchica reality trabaja en un pequeño taller que instaló junto a su vivienda en Venezuela, por lo que la imposibilidad de contactarlo incrementó su preocupación durante los minutos posteriores al movimiento telúrico.

Tras casi una hora de incertidumbre, la actriz logró comunicarse con su padre y confirmó que tanto él como otros miembros de su familia se encontraban a salvo. Sin embargo, la experiencia la llevó a empatizar con quienes continúan buscando información sobre sus seres queridos. “Pero esa angustia me hizo pensar en tantas familias venezolanas que esta noche siguen esperando una llamada, una noticia o simplemente la tranquilidad de saber que sus seres queridos están a salvo”, expresó en su publicación.

Korina Rivadeneira pide empatía tras terremotos en Venezuela. Foto: Instagram

El emotivo pedido de Korina Rivadeneira tras los terremotos en Venezuela

Además de compartir su experiencia personal, la actriz hizo un llamado a la solidaridad y a la fe en medio de la difícil situación que atraviesa su país natal. En su mensaje, pidió a sus seguidores unirse en oración por las personas afectadas y por quienes aún viven momentos de incertidumbre tras los terremotos.

“Hagamos una oración por Venezuela. Por quienes tienen miedo. Por quienes están lejos de sus familias. Por quienes no saben qué pasará mañana. Por quienes necesitan esperanza, fortaleza o un milagro. A veces una oración parece pequeña, pero para quien atraviesa la incertidumbre puede significar muchísimo. Que Dios cuide a Venezuela, proteja a sus familias y acompañe a cada persona que esta noche necesita sentir que no está sola”, manifestó.

Asimismo, la exchica reality también pidió comprensión para quienes residen en el extranjero y que, en situaciones como esta, necesitan mantenerse en contacto con sus familiares. “A quienes tienen venezolanos trabajando en sus locales o en sus casas, les pido un poco de empatía. Muchos tenemos a nuestras familias en Venezuela y, en momentos como este, necesitamos unos minutos para intentar comunicarnos con ellos y procesar la angustia de no saber si están bien”, escribió.