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Hugo García desata polémica tras correr maratón vomitando y sin dormir: modelo explicó la conmovedora razón

Exestrella de 'Esto es guerra', Hugo García, compartió un sensible mensaje que terminó generando la molestia de varios usuarios en redes sociales.

Hugo García fue en su momento uno de los chicos realities más populares en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Hugo García fue en su momento uno de los chicos realities más populares en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
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Hugo García reapareció participando en la Maratón de Lima, realizada el último fin de semana. Sin embargo, tras finalizar la competencia, el exintegrante de 'Esto es guerra' compartió un mensaje que desató polémica en redes sociales.

El modelo, pareja de la modelo venezolana Isabela Ladera, reveló que vomitó antes de la competencia, que solo durmió tres horas y que, además, tenía una lesión en la rodilla. Tras explicar los motivos por los que decidió correr en esas condiciones, el influencer fue criticado en redes sociales.

Publicación de Hugo García en redes sociales. Foto: Instagram.

Publicación de Hugo García en redes sociales. Foto: Instagram.

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Hugo García revela la razón por la que corrió maratón vomitando y sin dormir

Hugo García, de 33 años, reveló que decidió competir en la Maratón de Lima pese a haber vomitado, no haber dormido y presentar dolencias, con el objetivo de no fallarle a su bebé, que está por nacer.

“A pesar del dolor de rodilla, de dormir solo 3 horas, de vomitar en la mañana, de correr con el estómago vacío, de solo poder meterme un gel en carrera y mil cosas más… había un solo objetivo: no fallarle a mi hijo. Las excusas siempre van a estar. Tú decides qué hacer con ellas”, escribió el exchico reality, sin imaginar que sería duramente criticado por ‘romantizar’ el sobreesfuerzo físico.

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Usuarios critican a Hugo García

Si bien algunos usuarios felicitaron a Hugo García por su valentía al terminar la competencia pese a las dificultades, un gran grupo de cibernautas lo cuestionó por exponer su sufrimiento físico como algo admirable.

“Todo bien con el esfuerzo, pero convertir cada malestar en una lista épica para buscar aplausos ya parece concurso de sufrimiento”, “Bro, si vas a correr así, ¿para qué vas a correr? Pésimo ejemplo para la gente que quiere empezar a correr”, fueron algunos de los comentarios. Los usuarios también señalaron que 'no fallarle a su bebé' no tiene relación con exponer su salud de esa manera.

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