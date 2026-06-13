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Hugo García vive uno de los momentos más especiales de su vida. El exchico reality compartió su emoción por la pronta llegada de su primer hijo junto a la influencer venezolana Isabella Ladera, quien ya se encuentra en la etapa final de su embarazo. A través de sus redes sociales, el modelo publicó un tierno video que muestra el avanzado estado de gestación de su pareja.

“Ya falta poco hijo mío. P. D.: te amamos mamá”, escribió el exintegrante de 'Esto es guerra' en la descripción de la publicación, a pocas semanas de convertirse en padres. La publicación generó comentarios de felicitación para ambos, quienes han compartido con sus seguidores parte de esta nueva etapa familiar.

Hugo García comparte los últimos momentos del embarazo de Isabella Ladera

Durante los últimos meses, Isabella Ladera y Hugo García utilizaron sus redes sociales para mostrar algunos de los momentos más significativos de esta etapa. El modelo peruano compartió un divertido video en el que aparece la influencer caminando hacia él mientras se escucha un audio que simula la voz de su futuro hijo. “Papá, sácame de aquí, ya no aguanto a mi mamá”, se oye decir en tono de broma.

Además, el exchico reality comentó una de las publicaciones de la influencer, en la que destacó su hermosura. “Algún día nuestro hijo verá esta foto y entenderá por qué su papá se enamoró de su mamá todos los días un poco más. Te amo vida mía”, escribió el deportista.

La creadora de contenido también ha mostrado parte de la preparación para el nacimiento de su bebé. En recientes publicaciones reveló algunos de los ejercicios que viene realizando con el objetivo de ayudar a que el pequeño se acomode adecuadamente para el parto.

La pareja, que actualmente reside en Miami junto a la hija de la venezolana, espera con entusiasmo la llegada del nuevo integrante de la familia. Mientras tanto, ambos continúan compartiendo detalles de esta etapa, que marcará un antes y un después en sus vidas.