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Naldy Saldaña aclara si mantuvo relación sentimental con director de La Bella Luz tras denunciarlo por tocamientos: “Me parece muy bajo”

Tras la denuncia de la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, surgieron rumores de que ambos habrían mantenido un romance durante su paso por La Bella Luz. Ella se presentó en el programa de 'Magaly TV: la firme' y aclaró esas versiones.

Naldy Saldaña se mantuvo durante 3 años en La Bella Luz y era una de las integrantes más antiguas. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Naldy Saldaña se mantuvo durante 3 años en La Bella Luz y era una de las integrantes más antiguas. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
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Naldy Saldaña, de 26 años, conmocionó a miles de peruanos al contar la pesadilla que vivió cuando integraba La Bella Luz. La cantante denunció por tocamientos indebidos al director de la agrupación de cumbia, César Sánchez Chavesta, y presentó videos que respaldan su versión de los hechos.

Ahora, la nacida en Morropón, Piura, se presentó en 'Magaly TV: la firme', donde rechazó tajantemente los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el acusado, de 50 años. Además, aseguró que ya esperaba que surgieran este tipo de versiones tras hacer pública su denuncia. "Me parece muy bajo", señaló la artista.

Naldy Saldaña se presentó en el programa de &#039;Magaly TV: La firme&#039;. Foto: ATV.

Naldy Saldaña se presentó en el programa de 'Magaly TV: La firme'. Foto: ATV.

PUEDES VER: Naldy Saldaña rompe en llanto al recordar el calvario que vivió en La Bella Luz tras denunciar al director musical: “No me parece justo”

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Naldy Saldaña niega haber mantenido relación con el director de La Bella Luz

En el set de ATV, Naldy Saldaña descartó haber mantenido una relación amorosa con César Sánchez Chavesta durante el tiempo en que ambos coincidieron en La Bella Luz. Según afirmó, esos rumores solo buscan desviar la atención de la denuncia que presentó contra el director musical.

"Ahora, no me sorprendería, la verdad, que digan que yo he sido pareja o que he tenido algo sentimental con este señor, no me sorprendería porque tengo ya muchas personas que me lo están mencionando y, de verdad, me parece muy bajo intentar tapar este tipo de situaciones tan evidentes con este tipo de cosas", declaró Saldaña ante Magaly Medina.

Además, la cantante aprovechó las cámaras de televisión para pedir a nivel nacional que se haga justicia. Señaló también que decidió hacer pública su denuncia para evitar que otras mujeres tengan que pasar por la misma pesadilla que ella vivió.

 "Solo pido justicia, justicia por mí y por todas las mujeres que han pasado y que pueden estar expuestas a pasar esto dentro de su trabajo, dentro de cualquier lugar. Por eso también decidí exponer esto, porque para mí es bastante difícil, pero siento que, si no lo hacía yo, no lo iba a hacer nadie, porque Dios me dio eso para poder mostrarlo", finalizó.

PUEDES VER: Naldy Saldaña se quiebra al confesar tocamientos indebidos y afirma que La Bella Luz no la respaldó: "Me siento sola"

lr.pe

La Bella Luz separa a César Sánchez Chavesta

Luego de que César Sánchez Chavesta fuera denunciado por tocamientos indebidos por la cantante Naldy Saldaña, Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz y primo del acusado, emitió un comunicado en el que anunció la separación del director musical de la agrupación de cumbia.

"Como medida inmediata e indefinida, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes, hemos decidido separar de sus funciones al director de la orquesta. Manifestamos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades policiales y judiciales, brindando las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos", sostuvo la agrupación.  

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