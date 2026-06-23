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La nueva etapa de Valentina en Estados Unidos trajo consigo cambios importantes, incluso en la forma en que administra sus gastos. Por ello, la hija de Tula Rodríguez le propuso recibir una mesada mensual para cubrir sus necesidades personales y evitar pedirle dinero cada vez que lo requiera. Sin embargo, la conductora de 'Mande quien mande' quedó completamente sorprendida cuando escuchó la cantidad que la joven consideraba adecuada.

A través de un video publicado en sus redes sociales, madre e hija conversaron abiertamente sobre el manejo del dinero durante esta nueva etapa. Valentina explicó que necesita organizar mejor sus gastos. Sin embargo, cuando confesó que “el tope sería $1.000”, la actriz no ocultó su reacción y respondió: “Tú estás coj…”.

Hija de Tula Rodríguez propone recibir una mesada mensual para administrar sus gastos

Durante la conversación, Valentina explicó que su intención no es gastar más dinero, sino aprender a administrarlo de manera responsable mientras permanece en Estados Unidos. La joven señaló que le resulta incómodo tener que llamar constantemente a su madre para solicitar dinero cada vez que necesita realizar un gasto cotidiano.

“Lo que pasa es que ahora que ya no estoy viviendo acá, ya no puedo mirarle a la cara todas las noches y decirle: ‘¿Me das plata?’. Entonces, yo opino que mi mamá debería darme algo mensual. De esa manera, cada vez que salgo, no le estoy llamando a pedirle plata, porque también se ve feo”, comentó la hija de Javier Carmona.

“El tope sería 1.000 dólares, pero también me parece bastante… de 400 a 500 dólares, pero si se pasa de buena gente, 600 dólares”, señaló la joven. Su propuesta surge debido a que, por el momento, no puede trabajar por su condición migratoria, motivo por el cual Tula Rodríguez explicó a sus seguidores que es ella quien debe asumir sus gastos mientras estudia en el extranjero.

Tula Rodríguez le pide ser responsable a su hija

Aunque Tula Rodríguez reconoció que la propuesta de su hija le parecía razonable, también dejó claro que antes debe demostrar una mayor responsabilidad en el manejo del dinero. La conductora explicó que normalmente cubre sus gastos necesarios, pero cuando se trata de compras personales siempre le recomienda tener mayor control.

“Yo opino que ella tiene mucha razón, pero creo que me tiene que demostrar responsabilidad económica. Si bien es cierto, ella tiene algunos gastos que son obvios, cuando ella se va de shopping, entonces yo le digo: control”, comentó la presentadora.

La joven reconoció el esfuerzo que hace su madre para sostener sus estudios en el extranjero y aseguró que ahora cuida mucho más sus gastos. “Mi mamá trabaja mucho, entonces tampoco voy a estar gastando, gastando, gastando, porque sé que para ella no es fácil”, expresó. Ante ello, Tula concluyó: “Bueno, tienes que aceptar que yo todavía tengo que confiar en que tú vas a tener mejor control financiero”.