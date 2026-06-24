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Suheyn Cipriani conmueve al recordar la gran ayuda que le dio Magaly Medina en su peor etapa: "Me apoyo muchísimo"

Suheyn Cipriani recordó en una entrevista el respaldo que recibió de Magaly Medina al inicio de su exposición mediática. La modelo aseguró que, pese a los ‘ampays’, mantiene gratitud y cariño hacia la conductora de ATV.

Suheyn Cipriani recordó que sus primeras apariciones en televisión fueron en el programa de Magaly Medina. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Suheyn Cipriani recordó que sus primeras apariciones en televisión fueron en el programa de Magaly Medina. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Suheyn Cipriani volvió a generar atención mediática tras una entrevista en el programa de YouTube 'Sin más que decir', donde repasó aspectos de su vida personal y su exposición en televisión. Durante la conversación, la modelo también habló de su relación con el empresario Luis Felipe Zapata y de cómo su vida privada se convirtió en tema de interés público a raíz de la difusión de un ‘ampay’ en el espacio 'Magaly TV: la firme'.

En ese contexto, la exreina de belleza explicó que la exposición mediática formó parte de un proceso complejo en su carrera, aunque dejó en claro que su percepción sobre Magaly Medina no es negativa. Por el contrario, resaltó el apoyo que recibió en una etapa en la que aún no tenía presencia consolidada en otros espacios de televisión.

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Suheyn Cipriani expone gran apoyo de Magaly Medina hace varios años

Durante la entrevista, Suheyn Cipriani recordó que uno de los momentos más importantes de su trayectoria pública fue el respaldo que recibió de Magaly Medina cuando recién comenzaba a aparecer en los medios. Según su testimonio, la conductora de ATV fue una de las primeras que le brindó espacio en televisión, lo que marcó un punto relevante en su exposición mediática.

La modelo también se refirió al impacto del ‘ampay’ difundido sobre su vida privada, aunque insistió en que ello no ha generado resentimientos hacia la periodista de espectáculos. “Me puede sacar veinte ‘ampays’ y siempre estaré agradecida”, expresó la reina de belleza.

Asimismo, en la conversación se recordó un episodio televisivo en el que Magaly Medina tuvo un gesto con ella al regalarle un set de cocina en una de las emisiones del programa. El momento fue rememorado por Israel Dreyfus, quien destacó la carga emocional de aquella escena en el set de televisión.

De acuerdo con lo narrado por Suheyn Cipriani, aquel detalle surgió tras una grabación realizada por el equipo de producción en su vivienda, donde se habría evidenciado la falta de implementos básicos en su cocina. A partir de esa situación, la producción decidió gestionar un obsequio que posteriormente fue entregado en pantalla, lo que generó una reacción inesperada en la modelo.

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Suheyn Cipriani muestra respeto y admiración por Magaly Medina

Lejos de cualquier distanciamiento, Suheyn Cipriani dejó en claro que su relación con Magaly Medina está marcada por el respeto y la gratitud.

La expareja de Macarius sostuvo que la conductora de ATV ha sido una figura importante en su crecimiento mediático y reiteró que su experiencia con ella ha sido positiva desde el inicio de su exposición pública.

En su testimonio, insistió en que, pese a la difusión de contenido relacionado con su vida privada, no existe conflicto con la periodista de espectáculos. Por el contrario, reafirmó su postura de reconocimiento hacia ella al señalar: “No, no, yo siempre lo he dicho a Magaly le tengo muchísimo cariño, conmigo se ha portado espectacular, me ha apoyado en todo…”.

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