Jefferson Farfán sorprende al regalarle un departamento a joven promesa del fútbol: "Lo hago de corazón"

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Jefferson Farfán sorprendió a Runy Mucha, joven promesa del fútbol peruano con un departamento para él y su familia. La 'Foquita' explicó que decidió tener este gesto porque se siente identificado con la historia de esfuerzo del menor y el sacrificio de su padre para acompañarlo en su formación deportiva en Alianza Lima.

El exfutbolista compartió este emotivo momento en su canal de YouTube y reveló que conoce al amigo de su hijo Jeremy desde que tenía 7 años. "Yo me reflejo mucho con Runy porque las mismas adversidades que ha pasado él también las he pasado yo", confesó el empresario.

Farfán le regaló un departamento a futbolista de Alianza Lima

La 'Foquita' preparó una sorpresa para Runy Mucha y su familia. El exfutbolista recibió al joven talento junto a su padre y les explicó que el inmueble sería un lugar especial para que pudieran estar más cerca de sus entrenamientos y compartir con toda su familia.

"Este es un presente de parte mía y de mi familia para ustedes con mucho cariño. Tenían que venir desde Pachacámac hasta La Victoria. Creo que este lugar va a ser un lugar especial para ustedes, para que puedan estar más cerca del entrenamiento de Runy con toda su familia", expresó el exfutbolista antes de entregarles las llaves.

El momento estuvo marcado por la emoción del joven deportista y su padre, quienes abrazaron y agradecieron a Jefferson Farfán por el apoyo. El exjugador también contó que su madre, Doña Charo, fue parte de este gesto y que juntos se encargaron de comprar todo lo necesario para el nuevo hogar.

Farfán se identifica con la historia de Runy Mucha

Runy Mucha, quien se formó en el Club Lanús Perú y fue campeón de la Copa Promesas con Alianza Lima en la categoría 2012, es considerado una joven promesa del fútbol peruano. Además, mantiene una cercana amistad con Jeremy, hijo de Jefferson Farfán.

“Lo conozco desde los 7 años. He pasado momentos lindos con él, con mi hijo Jeremy. Es muy amiguito de mi hijo Jeremy y siento una felicidad enorme”, contó el exfutbolista, quien aseguró sentirse identificado con el esfuerzo del menor y su familia durante su formación deportiva.

La 'Foquita' explicó que su apoyo también nace de su propia experiencia y del respaldo que recibió durante sus inicios en Alianza Lima. "Yo me veo reflejado en él porque todo lo que está viviendo él y lo que ha vivido lo he vivido yo con Alianza y también me han apoyado", afirmó. Por ello, espera que su gesto motive a Runy a cumplir sus sueños y, sobre todo, a convertirse en una gran persona.