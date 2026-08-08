HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Jefferson Farfán sorprende al regalarle un departamento a joven promesa del fútbol: "Lo hago de corazón"

El exfutbolista Jefferson Farfán sorprendió al joven futbolista de Alianza Lima y amigo de su hijo Jeremy con un departamento cerca de La Victoria que le permitirá estar más cerca de sus entrenamientos.

Jefferson Farfán regala departamento a joven futbolista. Foto: composición LR/YouTube/FarfánTV
Jefferson Farfán regala departamento a joven futbolista. Foto: composición LR/YouTube/FarfánTV
Escuchar
Resumen
Compartir

Jefferson Farfán sorprendió a Runy Mucha, joven promesa del fútbol peruano con un departamento para él y su familia. La 'Foquita' explicó que decidió tener este gesto porque se siente identificado con la historia de esfuerzo del menor y el sacrificio de su padre para acompañarlo en su formación deportiva en Alianza Lima.

El exfutbolista compartió este emotivo momento en su canal de YouTube y reveló que conoce al amigo de su hijo Jeremy desde que tenía 7 años. "Yo me reflejo mucho con Runy porque las mismas adversidades que ha pasado él también las he pasado yo", confesó el empresario.

PUEDES VER: Jefferson Farfán revela que Magaly Medina ya le pagó los S/350.000 de reparación civil y le lanza potente mensaje: "¿Estás asustada?"

lr.pe

Farfán le regaló un departamento a futbolista de Alianza Lima

La 'Foquita' preparó una sorpresa para Runy Mucha y su familia. El exfutbolista recibió al joven talento junto a su padre y les explicó que el inmueble sería un lugar especial para que pudieran estar más cerca de sus entrenamientos y compartir con toda su familia.

"Este es un presente de parte mía y de mi familia para ustedes con mucho cariño. Tenían que venir desde Pachacámac hasta La Victoria. Creo que este lugar va a ser un lugar especial para ustedes, para que puedan estar más cerca del entrenamiento de Runy con toda su familia", expresó el exfutbolista antes de entregarles las llaves.

El momento estuvo marcado por la emoción del joven deportista y su padre, quienes abrazaron y agradecieron a Jefferson Farfán por el apoyo. El exjugador también contó que su madre, Doña Charo, fue parte de este gesto y que juntos se encargaron de comprar todo lo necesario para el nuevo hogar.

PUEDES VER: Jefferson Farfán muestra su orgullo tras la decisión de su hijo de dedicarse al pádel profesional: "Si lo crees, lo creas"

lr.pe

Farfán se identifica con la historia de Runy Mucha

Runy Mucha, quien se formó en el Club Lanús Perú y fue campeón de la Copa Promesas con Alianza Lima en la categoría 2012, es considerado una joven promesa del fútbol peruano. Además, mantiene una cercana amistad con Jeremy, hijo de Jefferson Farfán.

“Lo conozco desde los 7 años. He pasado momentos lindos con él, con mi hijo Jeremy. Es muy amiguito de mi hijo Jeremy y siento una felicidad enorme”, contó el exfutbolista, quien aseguró sentirse identificado con el esfuerzo del menor y su familia durante su formación deportiva.

La 'Foquita' explicó que su apoyo también nace de su propia experiencia y del respaldo que recibió durante sus inicios en Alianza Lima. "Yo me veo reflejado en él porque todo lo que está viviendo él y lo que ha vivido lo he vivido yo con Alianza y también me han apoyado", afirmó. Por ello, espera que su gesto motive a Runy a cumplir sus sueños y, sobre todo, a convertirse en una gran persona.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

LEER MÁS
Darinka Ramírez abandonó el Perú con la hija de Jefferson Farfán y esto compartió el exfutbolista: “A ti que…”

Darinka Ramírez abandonó el Perú con la hija de Jefferson Farfán y esto compartió el exfutbolista: “A ti que…”

LEER MÁS
Magaly Medina lanza mensaje tras burlas de Jefferson Farfán por pagar la reparación civil: "Favor de no molestar"

Magaly Medina lanza mensaje tras burlas de Jefferson Farfán por pagar la reparación civil: "Favor de no molestar"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julián Alexander revela la mentira que le dijo a Ethel Pozo para conquistarla: “Si no, no hubiéramos salido”

Julián Alexander revela la mentira que le dijo a Ethel Pozo para conquistarla: “Si no, no hubiéramos salido”

LEER MÁS
Rodrigo González lanza ácida crítica contra Sheyla Rojas y la cuestiona por su relación con su hijo: "Te has dedicado a buscar marido millonario"

Rodrigo González lanza ácida crítica contra Sheyla Rojas y la cuestiona por su relación con su hijo: "Te has dedicado a buscar marido millonario"

LEER MÁS
Óscar Jr., nuevo dueño de La Bella Luz, lanza tentadora propuesta a Naldy Saldaña tras denuncia por tocamientos: “Va a haber otro tipo de ley”

Óscar Jr., nuevo dueño de La Bella Luz, lanza tentadora propuesta a Naldy Saldaña tras denuncia por tocamientos: “Va a haber otro tipo de ley”

LEER MÁS
Kenji Fujimori conmueve al revelar la dura razón por la que no tiene hijos con su esposa Erika Muñóz: "El proceso judicial"

Kenji Fujimori conmueve al revelar la dura razón por la que no tiene hijos con su esposa Erika Muñóz: "El proceso judicial"

LEER MÁS
Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

LEER MÁS
Darinka Ramírez recibe romántica propuesta de matrimonio por el padre de su hija: "Entre nervios, lágrimas y muchísima felicidad"

Darinka Ramírez recibe romántica propuesta de matrimonio por el padre de su hija: "Entre nervios, lágrimas y muchísima felicidad"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025