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Mario Hart confiesa por qué nunca volvió a casarse con Korina Rivadeneira tras anulación de su matrimonio: "Al final no se dio"

En entrevista con Magaly Medina tras separarse de Korina Rivadeneira, Mario Hart se sinceró sobre su matrimonio civil anulado en 2021 y los planes de boda religiosa que nunca pudieron concretar.

Mario Hart y Korina Rivadeneira se casaron por civil en Huaral el 21 de abril de 2017.
Mario Hart y Korina Rivadeneira se casaron por civil en Huaral el 21 de abril de 2017. | Foto: composición LR/Magaly Medina/Facebook
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Mario Hart acabó con las especulaciones y reveló en el podcast de Magaly Medina por qué nunca volvió a casarse por civil con Korina Rivadeneira después de que su matrimonio en Huaral fuera anulado. El piloto sostuvo que la decisión judicial no tuvo relevancia en su relación y explicó que ambos se reconocían como esposos más allá de los documentos oficiales.

La confesión se produjo en un momento en que el exparticipante de ‘Esto es Guerra’ también admitió haber llorado en silencio tras el fin de su relación con la modelo venezolana. Semanas atrás, él mismo confirmó lo que hasta entonces eran rumores, dando por cerrada una de las historias de amor más mediáticas de la farándula nacional.

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"Para nosotros éramos esposos": Mario Hart revela por qué no volvió a casarse con Korina Rivadeneira

Mario Hart fue directo al explicar por qué no consideraron volver a casarse por civil ante la pregunta de Magaly Medina, quien le consultó por qué nunca se volvió a casar con Korina Rivadeneira a pesar de que estaban muy enamorados. “Porque para nosotros la anulación del matrimonio no significó nada. Para nosotros nos habíamos casado, para nosotros éramos esposos”. Con esta frase, dejó claro que la formalidad legal no alteró la manera en que ambos entendían su relación.

El conductor del pódcast ‘Sin más que decir’ añadió que la decisión del juzgado nunca fue un detonante para poner en riesgo su unión. “La anulación fue un simple documento, fue como: ‘Ah, ya. Ya no estamos casados, pero interiormente sentíamos que estábamos casados’”, señaló. La explicación refleja que, más allá de los papeles, la pareja se reconocía como familia.

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En la conversación con Magaly Medina, el intérprete de ‘Yo no fui’ también abordó un aspecto que nunca lograron concretar: la boda religiosa. “Lo que estuvo pendiente fue casarnos por religioso y fue algo que en su momento lo hablamos, pero también dijimos que ya llegaría el momento de hacerlo y, al final, no se dio”, confesó.

El piloto explicó que la idea era avanzar hacia la ceremonia religiosa. Sin embargo, las circunstancias posteriores hicieron que ese plan quedara en pausa definitiva hasta que finalmente terminaron su relación después de varios años juntos y dos hijos en común.

El matrimonio civil de Mario Hart y Korina Rivadeneira, celebrado el 21 de abril de 2017 en Huaral, fue anulado en noviembre de 2021 por el Juzgado de Familia de esa ciudad. La resolución se basó en irregularidades en las declaraciones juradas de residencia presentadas durante el proceso. Pese a ello, el piloto peruano insistió en que la decisión no afectó la vida que compartía con la modelo venezolana.

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