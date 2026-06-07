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¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori, que rechazó sus palabras sobre el aborto por violación?

Kyara Villanella pasó de acompañar a Keiko Fujimori en campañas electorales a protagonizar una de las discrepancias más comentadas dentro de su familia. Conoce quién es la joven que rechazó la postura de su madre sobre el aborto en casos de violación.

Kyara Villanella ganó un concurso de belleza hace algunos años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Kyara Villanella ganó un concurso de belleza hace algunos años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
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Kyara Villanella Fujimori creció bajo la atención pública desde muy pequeña. Nacida en 2007 y como hija mayor de Keiko Fujimori, acompañó a su madre durante varios de sus intentos por llegar a la Presidencia de la República, participando en sesiones fotográficas, actividades partidarias y tradicionales desayunos electorales. Durante años, su imagen estuvo asociada al entorno político de una de las figuras más influyentes y polémicas de la política peruana.

Sin embargo, a inicios de este año, la joven marcó distancia de una de las posiciones más controversiales de la lideresa de Fuerza Popular. Luego de que reafirmara en una entrevista que incluso en casos de violación una mujer debería continuar con el embarazo y que les pediría lo mismo a sus hijas si atravesaran una situación similar, Kyara difundió un extenso comunicado en el que expresó públicamente su desacuerdo.

Kyara Villanella postuló al Miss Perú La Pre hace 4 años.

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¿Quién es Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori?

Pese a que se le había visto en más de una actividad partidaria junto a Keiko Fujimori, no se sabía mucho sobre la vida de Kyara Villanella hasta los días previos a las Elecciones 2021. Primero apareció en 'Esto es guerra' junto a su hermana menor y su madre, para luego presentarse ante las cámaras de 'Magaly TV: la firme'. Esta entrevista la catapultó como uno de los personajes más comentados en redes sociales.

“Yo sé que algunas personas la odian (a mi mamá). Yo no elegí a la familia que tengo, amo a mi familia, no importa lo que digan”, señaló.

Además, en otra oportunidad resaltó el rol que cumple Mark Vito como su padre. Para la joven, el tiktoker es su soporte y motor para seguir adelante y lo calificó como buen padre. Asimismo, indicó que tenía bastante simpatía con sus amistades más cercanas.

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¿A qué se dedica la hija de Keiko Fujimori?

Como ocurre con otros hijos de figuras políticas, Kyara Villanella ha desarrollado una presencia propia en el mundo de las redes sociales, el modelaje y los certámenes de belleza. Aunque gran parte de su exposición mediática estuvo ligada durante años a la carrera política de su madre, la joven también ha protagonizado proyectos vinculados al entretenimiento y la moda.

Uno de sus primeros pasos en ese ámbito ocurrió a inicios de 2022, cuando participó en el Miss Perú La Pre. Su presencia en el certamen generó gran expectativa debido a su parentesco con Keiko Fujimori, al igual que ocurrió con otras concursantes conocidas como Gaela Barraza, hija de Carlos ‘Tomate’ Barraza, y Alondra Huarac, hija del empresario musical Nilver Huarac. Las tres jóvenes lograron destacar en la competencia y fueron parte del grupo de ganadoras.

Más adelante, Kyara también incursionó en el modelaje comercial. Junto a Gaela Barraza, debutó como imagen de una colección de ropa impulsada por la empresaria e influencer Alejandra Baigorria, consolidando así su presencia en el mundo de la moda. Paralelamente, mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y de sus rutinas de entrenamiento.

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Kyara Villanella y la polémica con su madre Keiko Fujimori por aborto en caso de abuso

El nombre de Kyara Villanella volvió a ocupar titulares este año luego de que marcara públicamente distancia de una de las posturas más polémicas expresadas por su madre, Keiko Fujimori. La controversia surgió después de que la lideresa de Fuerza Popular reiterara en una entrevista que, incluso en casos de violación, una mujer debería continuar con el embarazo y que esa sería también la recomendación que daría a sus propias hijas.

Las declaraciones generaron un amplio debate en redes sociales y motivaron una respuesta directa de la joven de 18 años. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la influencer dejó en claro que no comparte la posición de su madre y defendió su derecho a tener una opinión propia sobre un tema tan sensible.

“Tengo 18 años, soy mayor de edad y tengo capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético planteado —una violación—, yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de ocho años. En ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá. Que seamos familia no significa que pensemos igual”, expresó la joven en su pronunciamiento.

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