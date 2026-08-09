Ethel Pozo sorprende al revelar por primera vez el engaño de su esposo Julián Alexander: “No te lo voy a perdonar nunca”
Ethel Pozo decidió no callar más y reveló un engaño de su esposo, el director de novelas, Julián Alexander, quien terminó admitiendo su falta.
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Ethel Pozo contó por primera vez que fue engañada por su esposo, Julián Alexander. La hija de Gisela Valcárcel hizo pública esta revelación durante el episodio más reciente de su podcast 'Modo Pareja On', que se emite por YouTube. El director de Del barrio producciones también admitió su falta en el mismo espacio.
La exconductora de 'América hoy', de 45 años, señaló que el hecho ocurrió durante la etapa en la que ambos recién se estaban conociendo y el amor comenzaba a florecer. "¿Qué mentira piadosa me dijiste para conquistarme?", consultó la influencer al padre de sus hijos, quien respondió que le había mentido sobre su edad para conseguir que aceptara salir con él.
Ethel Pozo reveló enfrente de Julián Alexander que él la engaño sobre su edad. Foto: YouTube.
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Ethel Pozo expone a su esposo y revela que le mintió para conquistarla
Luego de revelar frente a su esposo que él la engañó sobre su edad para enamorarla, Ethel Pozo decidió contar más detalles de aquel episodio frente a cámaras. "Julián me mintió con su edad, así es, él dice que es una mentira piadosa, que yo no hubiera aceptado", expresó la presentadora, mientras Julián Alexander escuchaba atentamente.
Aunque el hecho ocurrió hace varios años, la hija de Gisela Valcárcel todavía parece no olvidar lo sucedido. "Pero, ¿cómo me vas a mentir? Te subiste dos años, Julián, y no te lo voy a perdonar nunca", declaró.
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Julián Alexander justificó su accionar ante Ethel Pozo
Julián Alexander decidió explicar por qué le mintió a Ethel Pozo y aclaró que lo hizo con la intención de poder salir con ella y evitar ser rechazado. "Yo evalué rápidamente la situación. Me llevas cuatro años. (Me dije) Si le digo que me llevas cuatro años, entonces va a decir: 'No este es muy chibolo'. Creo que te dije que tenía dos años más para que fuera menos diferencia", explicó el empresario.
Por su parte, la hoy conductora de 'Sin más que decir' reveló cómo descubrió la mentira del padre de sus hijos, pues se enteró de que la diferencia de edad entre ambos era mayor. "Al poco tiempo fue tu cumpleaños y me di cuenta", sentenció, mientras que él se excusó señalándole que su objetivo era salir con ella. "Solo fue para que aceptes salir, fue por un momento, y ya de ahí ya estaba todo bien", finalizó.