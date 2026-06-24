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Andrea del Águila, conocida como Salandela, anunció que iniciará acciones legales luego de que el periodista Christian Bayro la vinculara con un presunto pago de la conductora María Pía Copello como integrante de un proyecto en YouTube. La influencer y exfigura de Zaca TV rechazó esas afirmaciones y aseguró que se trata de información falsa que afecta su imagen pública.

"Las declaraciones en las que se sugiere que yo habría recibido un pago y que existiría un vínculo mío con otro programa/productora son completamente falsas", expresó la creadora de contenido en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde además dejó en claro que no mantiene ningún tipo de relación con la exconductora de 'Mande quien mande'.

Salandela niega vínculo con María Pía Copello y cuestiona información difundida

En su pronunciamiento, la influencer reiteró que no ha recibido dinero alguno ni ha participado en acuerdos con otros programas. "No he recibido dinero alguno, no tengo relación con dicho programa ni con la Sra. María Pía Copello como se especula en el programa emitido el día 22 de junio del 2026", señaló.

Salandela también manifestó que la difusión de este rumor no solo la ha afectado personalmente, sino que además ha generado ataques hacia su entorno y sus compañeras del proyecto digital. "Les pido que actúen con responsabilidad, evitando difundir información no verificada y absteniéndose de emitir ataques basados en afirmaciones sin sustento", indicó y confirmó que tomará acciones legales contra el periodista Christian Bayro.

Comunicado de Salandela. Foto: Instagram

Como se recuerda, Christian Bayro señaló en el programa de la Roro Network que las tres integrantes de Zaca TV, incluida Salandela, habrían sido contratadas para el programa de María Pía Copello, supuestamente con pagos pese a no salir aún al aire y que recién aparecerían en agosto de este año. "Que las han estado manteniendo a las tres… su sueldo por contrato. Más de la mitad del año para que no salgan y recién aparezcan después de las elecciones", afirmó el periodista.

María Pía Copello se pronuncia sobre la polémica con Salandela

En medio de la controversia, María Pía Copello también se pronunció en su streaming 'Sin más que decir', donde explicó que el origen del malentendido estaría relacionado con una broma realizada junto a su equipo creativo. Según detalló, el contexto de la situación derivó en una interpretación errónea sobre la salida de las integrantes del pódcast de Giacomo Benavides.

"Cuando nosotros lanzamos ‘Más Que TV’… cometimos un montón de errores. Uno de esos errores fue justamente cuando ocurre todo esto de Zaca TV…", señaló la conductora, quien reconoció que la situación se salió de control. Además, añadió: "Pedimos disculpas… no debimos hacer la broma".