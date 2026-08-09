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Janet Barboza minimiza enfrentamiento con Ethel Pozo y Gisela Valcárcel y revela qué haría si las encontrara: "No es relevante"

Tras ser señalada junto a Edson Dávila de haber traicionado a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel, la conductora de 'América Hoy' Janet Barboza respondió con firmeza y tomó distancia de la polémica.

Janet Barboza y Edson 'Giselo' Dávila fueron acusados de traicionar a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel.
Janet Barboza y Edson 'Giselo' Dávila fueron acusados de traicionar a Ethel Pozo y Gisela Valcárcel. | Foto: composición LR/Instagram
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Janet Barboza atraviesa un momento de estabilidad en televisión y asegura que ‘América Hoy’ vive su mejor etapa. La conductora, que está próxima a cumplir siete años en el programa, afirma que la química con Edson ‘Giselo’ Dávila y Rebeca Escribens ha fortalecido la propuesta y que el público ha respondido con entusiasmo.

En medio de este panorama, la figura televisiva fue consultada por las polémicas con Ethel Pozo y su madre, Gisela Valcárcel. Su respuesta dejó claro que no piensa darles mayor importancia al conflicto y que, de encontrarlas, mantendría respeto y cordialidad.

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Janet Barboza minimiza conflicto con Ethel Pozo y Gisela Valcárcel

Barboza recordó que su trayectoria suma 28 años y que las controversias han sido parte de su carrera. “Si voy a enumerar todas las polémicas por las que he pasado, tengo para un libro, una más pesada que la otra. A estas alturas de mi vida, las polémicas no son importantes. Es un episodio más, no es relevante”, señaló. La popular ‘Rulitos’ marcó distancia respecto a los enfrentamientos pasados y reafirma que su prioridad está en el trabajo.

La conductora también subrayó que las críticas no la afectan. “En lo absoluto, porque tengo la tranquilidad de que siempre dejo el ciento por ciento en mi trabajo. He trabajado en casi todos los canales de televisión, en la mañana, al mediodía, por la tarde y en la noche”, expresó. Con ello, dejó en claro que su experiencia le permite manejar cualquier situación sin perder foco en su carrera.

Ante la pregunta de qué haría si se cruzara con su excompañera, Ethel Pozo y Gisela Valcárcel, exproductora de ‘América Hoy’, Barboza respondió con firmeza: “Con todas las personas con las que he trabajado hay un cariño profundo y respeto enorme. No hago mayores comentarios de mis excompañeros. Espero que a todos les vaya muy bien. La gente que ha trabajado conmigo es muy talentosa”.

Pese a las diferencias y a las acusaciones de haber traicionado, junto a ‘Giselo’, a Ethel y Gisela, Barboza intenta ahora bajar el tono del enfrentamiento. Aunque en más de una ocasión respondió con firmeza desde su programa, hoy evita profundizar en el tema y prefiere presentarse como alguien que busca cerrar capítulos pasados

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