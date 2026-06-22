HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Isabella Ladera celebra el primer Día del Padre de Hugo García con emotivo mensaje: "Te amo, papá de mis bebés"

La venezolana acompañó la celebración con una romántica sesión de fotos junto al modelo y un mensaje que reflejó el especial momento que vive mientras esperan la llegada de su bebé.

Isabella Ladera dedica tierno mensaje a Hugo García por su primer Día del Padre. Foto: Composición LR
Isabella Ladera dedica tierno mensaje a Hugo García por su primer Día del Padre. Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Isabella Ladera y Hugo García continúan compartiendo con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de la etapa que atraviesan como pareja. En esta ocasión, la influencer venezolana aprovechó la celebración por el Día del Padre para dedicarle un emotivo mensaje al exchico reality, quien dentro de poco se convertirá en padre por primera vez.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido publicó una serie de fotografías junto a Hugo García, en las que ambos aparecen en una romántica sesión de fotos en la playa mientras esperan la llegada de su bebé.

PUEDES VER: Hugo García cuenta los días para conocer a su bebé tras avanzado embarazo de Isabella Ladera: "Ya falta poco, hijo mío"

lr.pe

Isabella Ladera dedica emotivo mensaje a Hugo García por el Día del Padre

Mediante sus historias de Instagram, Isabella compartió varias imágenes junto al modelo y no dudó en expresarle públicamente el cariño y la admiración que siente por él en esta nueva etapa de sus vidas.

“Mi hombre. Te amo, papá de mis bebés”, escribió la influencer en una de las publicaciones que compartió durante la celebración.

Publicación de Isabella Ladera en Instagram.

Publicación de Isabella Ladera en Instagram.

PUEDES VER: Hugo García desata polémica tras correr maratón vomitando y sin dormir: modelo explicó la conmovedora razón

lr.pe

La venezolana también difundió una reciente sesión de fotos en la que luce su avanzado embarazo junto a Hugo García. Como descripción, dejó un breve pero significativo mensaje dedicado al hijo que esperan juntos.

“No puedo esperar a conocer a nuestro ángel”, escribió.

Cabe recordar que Isabella ya es madre de una niña y actualmente vive su segundo embarazo, el primero junto al exintegrante de 'Esto es Guerra', proceso que suele compartir constantemente con sus seguidores en redes sociales.

Hugo García celebró su primer Día del Padre con tierna dedicatoria

Por su parte, Hugo García también utilizó su cuenta de Instagram para conmemorar una fecha que tendrá un significado especial en su vida. El modelo compartió imágenes de la misma sesión fotográfica junto a Isabella y aprovechó para dedicar unas palabras al bebé que viene en camino.

“Hijo mío, este es mi primer Día del Padre y aunque todavía no te tenga en mis brazos, ya cambiaste mi vida para siempre. Te amo tanto, tanto. Ya te veo muy pronto”, escribió.

La publicación recibió rápidamente cientos de reacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores y amigos, quienes les desearon lo mejor en la etapa que están próximos a iniciar como padres.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Hugo García cuenta los días para conocer a su bebé tras avanzado embarazo de Isabella Ladera: "Ya falta poco, hijo mío"

Hugo García cuenta los días para conocer a su bebé tras avanzado embarazo de Isabella Ladera: "Ya falta poco, hijo mío"

LEER MÁS
Hugo García desata polémica tras correr maratón vomitando y sin dormir: modelo explicó la conmovedora razón

Hugo García desata polémica tras correr maratón vomitando y sin dormir: modelo explicó la conmovedora razón

LEER MÁS
Hugo García sorprende a Isabella Ladera con romántico mensaje por el Día de la Madre: “Gracias por darme una razón…”

Hugo García sorprende a Isabella Ladera con romántico mensaje por el Día de la Madre: “Gracias por darme una razón…”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Anuncian el fallecimiento de Jean Francois Dietlin: empresario y expareja de Olinda Castañeda

Anuncian el fallecimiento de Jean Francois Dietlin: empresario y expareja de Olinda Castañeda

LEER MÁS
Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

LEER MÁS
Exmodelo Andrea Montenegro reaparece con imagen sin filtro y desata ola de elogios: “Hermosa”

Exmodelo Andrea Montenegro reaparece con imagen sin filtro y desata ola de elogios: “Hermosa”

LEER MÁS
Paul Michael olvida a Pamela López solo cuatro días después de terminar su relación y se 'derrite' por Raysa Ortiz: "Me puse nervioso"

Paul Michael olvida a Pamela López solo cuatro días después de terminar su relación y se 'derrite' por Raysa Ortiz: "Me puse nervioso"

LEER MÁS
Hija mayor de Christian Domínguez, Camila, sorprende con tierno gesto al cantante en el Día del Padre: "Te amo con todo mi corazón"

Hija mayor de Christian Domínguez, Camila, sorprende con tierno gesto al cantante en el Día del Padre: "Te amo con todo mi corazón"

LEER MÁS
Laura Bozzo impacta al perdonar a Alejandro Toledo EN VIVO, pero deja duro mensaje: "No quiero venganza, yo quiero justicia"

Laura Bozzo impacta al perdonar a Alejandro Toledo EN VIVO, pero deja duro mensaje: "No quiero venganza, yo quiero justicia"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025