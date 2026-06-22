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Isabella Ladera y Hugo García continúan compartiendo con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de la etapa que atraviesan como pareja. En esta ocasión, la influencer venezolana aprovechó la celebración por el Día del Padre para dedicarle un emotivo mensaje al exchico reality, quien dentro de poco se convertirá en padre por primera vez.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido publicó una serie de fotografías junto a Hugo García, en las que ambos aparecen en una romántica sesión de fotos en la playa mientras esperan la llegada de su bebé.

Isabella Ladera dedica emotivo mensaje a Hugo García por el Día del Padre

Mediante sus historias de Instagram, Isabella compartió varias imágenes junto al modelo y no dudó en expresarle públicamente el cariño y la admiración que siente por él en esta nueva etapa de sus vidas.

“Mi hombre. Te amo, papá de mis bebés”, escribió la influencer en una de las publicaciones que compartió durante la celebración.

Publicación de Isabella Ladera en Instagram.

La venezolana también difundió una reciente sesión de fotos en la que luce su avanzado embarazo junto a Hugo García. Como descripción, dejó un breve pero significativo mensaje dedicado al hijo que esperan juntos.

“No puedo esperar a conocer a nuestro ángel”, escribió.

Cabe recordar que Isabella ya es madre de una niña y actualmente vive su segundo embarazo, el primero junto al exintegrante de 'Esto es Guerra', proceso que suele compartir constantemente con sus seguidores en redes sociales.

Hugo García celebró su primer Día del Padre con tierna dedicatoria

Por su parte, Hugo García también utilizó su cuenta de Instagram para conmemorar una fecha que tendrá un significado especial en su vida. El modelo compartió imágenes de la misma sesión fotográfica junto a Isabella y aprovechó para dedicar unas palabras al bebé que viene en camino.

“Hijo mío, este es mi primer Día del Padre y aunque todavía no te tenga en mis brazos, ya cambiaste mi vida para siempre. Te amo tanto, tanto. Ya te veo muy pronto”, escribió.

La publicación recibió rápidamente cientos de reacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores y amigos, quienes les desearon lo mejor en la etapa que están próximos a iniciar como padres.