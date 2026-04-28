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Daniela Darcourt arremete contra Yahaira Plasencia por pedir garantías contra Magaly Medina: “Es un exceso”

Daniela Darcourt cuestionó las garantías otorgadas a Yahaira Plasencia, considerándolas desproporcionadas frente a otras mujeres que realmente sufren violencia. La salsera enfatizó que hay casos que merecen mayor atención por parte de las autoridades.


La salsera Daniela Darcourt enfatizó que hay casos que merecen mayor atención por parte de las autoridades.
La salsera Daniela Darcourt enfatizó que hay casos que merecen mayor atención por parte de las autoridades. | Foto: captura/Youtube
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Yahaira Plasencia aprovechó su último concierto para hablar de su denuncia contra Magaly Medina por supuestamente haber manchado su honra con fuertes calificativos. Asimismo, la salsera contó que logró que la Prefectura de Lima le otorgue garantías personales tras determinar que enfrenta una situación de riesgo, debido a los presuntos actos de violencia psicológica ejercidos por la 'Urraca'.

Para algunos cibernautas, Yahaira Plasencia está en todo su derecho de tomar las acciones legales contra Magaly Medina que considere, mientras que otros la han cuestionado por pedir garantías para su vida, ya que existen mujeres que realmente están en riesgo. En este grupo está Daniela Darcourt, quien calificó el accionar de su colega como un “exceso”.

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Daniela Darcourt cuestiona el accionar de Yahaira Plasencia

Tras ver un video donde Yahaira Plasencia asegura que no parará en su denuncia contra Magaly Medina, porque es importante hacer valer sus derechos si se siente maltratada, también cuestionó el papel de los comunicadores. “Yo creo que uno puede tener libertad de expresión, los periodistas pueden opinar, pero otra cosa muy distinta es manchar tu honra, denigrarte como mujer, humillarte e incitar al odio. Yo no lo voy a permitir más. Y por eso me otorgaron las garantías para que la señora Magaly no pueda seguir humillándome, porque cada vez que ella toca mi nombre, lo único que hace es denigrar”, dijo.

Tras escuchar a la exnovia de Jefferson Farfán, Daniela Darcourt sostuvo que lo hecho por Prefectura de Lima es desproporcionado. “Para mí, el tema de las garantías me parece un exceso, por más que Magaly sea lengua suelta y que a veces se exceda con alguno que otro comentario (...) Ya el hecho de ir a las entidades a pedir estas cosas invalida todo lo que está diciendo al inicio, de que las mujeres no se tienen que sentir vulneradas”, comentó el pasado lunes 27 de abril en el pódcast 'Q'bochinche'.

Para Daniela Darcourt, hay casos de maltrato que realmente deberían ser tomados en cuenta por las autoridades peruanas. “Hay muchas mujeres en orden de prioridades que no le están dando un juicio para mayo y que tienen no un año y medio en pelea, sino cinco años o 15 años buscando que sus agresores tengan una sentencia. Es esa la gente que merece la prioridad”, añadió.

Finalmente, la intérprete de 'Señor mentira' aseguró que no invalida que Yahaira Plasencia se haya sentido mal por las palabras de Magaly Medina. “Pero no vas a pretender poner tu denuncia en la cara con un speech que no se compara a lo que muchas mujeres en sus realidades están viviendo. Conozco personas de primera mano a las que les cuesta salir de la violencia doméstica y de la violencia psicológica, que es realmente súper delicado”, concluyó.

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