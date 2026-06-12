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Melissa Loza decidió acabar con los rumores que circulaban sobre su situación sentimental y confirmó públicamente que se encuentra soltera. La integrante de 'Esto es guerra' reveló que su relación con Juan Diego Álvarez, padre de su hija menor, terminó luego de varios años juntos, con lo que cerró una etapa importante de su vida personal.

Aunque evitó brindar detalles específicos sobre lo ocurrido entre ambos, la 'combatiente' explicó que la decisión fue tomada cuando la relación dejó de funcionar. La modelo también remarcó que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos de la exposición pública por respeto a su familia.

Melissa Loza revela por qué se separó de Juan Diego Álvarez

Durante una entrevista para el programa 'Más espectáculos', Melissa Loza fue consultada sobre los comentarios que surgieron en torno a su situación amorosa. Ante las preguntas, la figura de América Televisión confirmó que actualmente no mantiene una relación sentimental y señaló que atraviesa un periodo de cambios personales.

“Mi vida personal sí la voy a mantener en privado por el respeto que le tengo a mi hija, pero sí estoy soltera, solamente decir eso y nada. Todo tranquilo gracias a Dios”, expresó.

La modelo también compartió una reflexión sobre el amor y la importancia de seguir adelante después de una ruptura. En ese sentido, aseguró que las personas no deben cerrarse a nuevas oportunidades cuando una relación llega a su fin.

“Cuando no funciona algo, no podemos cerrarnos las puertas al amor porque Dios es amor, todos merecemos amor”, manifestó.

El día que Melissa Loza reveló su soltería en pleno programa en vivo

La confirmación de su ruptura se produjo días antes durante una de las emisiones de 'Esto es guerra'. En medio de una competencia desarrollada en el programa, Melissa Loza sorprendió a conductores y participantes al reconocer que se encontraba soltera.

Todo ocurrió cuando Katia Palma comentaba sobre varias separaciones sentimentales registradas entre integrantes del espacio televisivo. En ese contexto, la conductora decidió preguntarle directamente a la popular 'Diosa' si también había terminado su relación.

La respuesta fue inmediata. La modelo asintió con la cabeza y sonrió frente a las cámaras, con lo que confirmó el fin de su historia con Juan Diego Álvarez después de una relación que se mantenía desde 2019.