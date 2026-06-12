Gianluca Lapadula será nuevo jugador de Universitario: acuerdo total para su llegada al equipo crema

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Universitario de Deportes cerró uno de los fichajes más importantes de la temporada. Según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta, existe un acuerdo total entre el club crema y el delantero Gianluca Lapadula para su incorporación al equipo con miras al inicio del Torneo Clausura 2026. El atacante peruano resolvió los aspectos contractuales pendientes con el Spezia de Italia, lo que permitió concretar su llegada al fútbol peruano.

A través de sus redes sociales, el comunicador indicó que Gianluca Lapadula arribará a Lima entre el jueves y el viernes de la próxima semana para completar los procedimientos correspondientes y ponerse a disposición de Héctor Cúper.

Gustavo Peralta informó que Gianluca Lapadula llegará a Universitario. Foto: Gustavo Peralta

Gianluca Lapadula será nuevo jugador de Universitario de Deportes

Hasta el momento, el club no ha emitido un anuncio oficial sobre la contratación; sin embargo, la información señala que el acuerdo entre ambas partes ya está completamente cerrado.

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