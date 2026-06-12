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Fans de Shirley Arica realizan plantón frente a Panamericana TV y denuncian presuntas irregularidades en 'La Granja VIP Perú' tras audio filtrado

La tensión crece a horas de la final de 'La Granja VIP Perú', tras la difusión de un audio que señala a Paul Michael como ganador. Fans de Shirley Arica alegan irregularidades en el reality.

La gran final de 'La Granja VIP Perú' se disputará el sábado 13 de junio.
La gran final de 'La Granja VIP Perú' se disputará el sábado 13 de junio. | Foto: composición LR/ Panamericana TV / Francisco Erazo / URPI-LR
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La tensión crece a pocas horas de la final de 'La Granja VIP Perú'. Un audio difundido en redes sociales, en el que una presunta voz de producción asegura que Paul Michael ya estaría definido como ganador, desató la indignación de los seguidores de Shirley Arica.

Decenas de fanáticos de la popular ‘Chica Realidad’ se concentraron en los exteriores de Panamericana TV para expresar su malestar y denunciar supuestas irregularidades en el reality. Arica alcanzó la última instancia como la única representante del ‘Team Víboras’, y sus admiradores exigieron que los votos sean respetados, además de cuestionar el trato recibido por los integrantes de su grupo favorito.

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Fans de Shirley Arica hacen plantón en los exteriores de Panamericana TV

En diálogo con La República, Helen Sánchez, vocera del colectivo de fans de Shirley Arica, sostuvo que el desarrollo de 'La Granja VIP Perú' habría estado marcado por la inequidad, con situaciones que consideran injustas para el ‘Team Víboras’. Entre ellas, mencionó un presunto favorecimiento en pantalla hacia el ‘Team Reales’, sanciones desproporcionadas y llamados de atención excesivos.

La representante también denunció problemas en la plataforma de votación, lo que, sumado al audio filtrado, incrementó las sospechas de irregularidades. “Cuando nosotros queremos votar no se puede, como que se bloquea la página en determinadas horas. Nos da qué pensar, después de haber escuchado esos audios que se han filtrado en todas las redes, que no sabemos de dónde ni cómo salió. Por eso, no procedemos de otra manera, sino estamos levantando la voz de protesta para que seamos escuchados porque, finalmente, queremos votar, comprar cuentas capataz, capataz plus, y no se puede”, declaró. Sánchez afirmó, además, que existen pruebas de que la votación se bloqueó por varias horas cuando Samahara Lobatón estaba en la placa.

De acuerdo con la vocera, la situación llevó a varios seguidores a presentar un reclamo formal en la web del programa, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de la producción. En ese contexto, envió un mensaje directo al reality y subrayó que los fans se han organizado para contabilizar cada voto emitido a favor de la ‘Chica Realidad’ y garantizar que su apoyo se refleje en el resultado final. “Queremos que sepan que estamos atentos a todos los votos, que los estamos contabilizando. Todos los teams nos hemos unido para contabilizar los votos que suma Shirley. Estamos cuidando voto a voto”, manifestó. Mientras tanto, otros seguidores de la influencer coreaban: “¡No somos bots, nosotros sí existimos”.

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