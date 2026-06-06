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Muralla China de Sudamérica: así es el nuevo atractivo turístico cerca de una ciudadela inca en Perú inspirado en la maravilla asiática

Financiado con S/15 millones, el proyecto en Apurímac busca impulsar el turismo sostenible y atraer a más de un millón de visitantes al año.

Un nuevo atractivo turístico en Apurímac emula la Gran Muralla China, fusionando arquitectura asiática y paisaje andino, y busca transformar el turismo en Sudamérica.
Un nuevo atractivo turístico en Apurímac emula la Gran Muralla China, fusionando arquitectura asiática y paisaje andino, y busca transformar el turismo en Sudamérica. | Ilustración con IA/ChatGPT/Gobieno Regional de Apurímac
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Un novedoso atractivo turístico que emula la Gran Muralla China destaca hoy como el nuevo destino clave para transformar el turismo en Sudamérica. Esta infraestructura fusiona rasgos de la edificación asiática con el imponente entorno de la cordillera andina, un diseño ideado por el Gobierno Regional de Apurímac para cautivar a viajeros locales y extranjeros. El proyecto potencia el flujo hacia los complejos arqueológicos incaicos cercanos y refresca las rutas históricas de la zona.

La reciente inauguración del paraje incluyó ritos ancestrales de la comunidad local, como el tributo a la tierra y el vuelo libre de un cóndor. Durante la ceremonia oficial, el gobernador Percy Godoy afirmó que ese mirador no solo permitirá a los turistas admirar paisajes impresionantes, sino también conectar con la riqueza cultural de la región.

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¿Por qué la Muralla China Andina es el nuevo atractivo imperdible de Apurímac?

Este moderno mirador turístico fusiona una arquitectura inspirada en la famosa fortificación asiática con elementos icónicos de la cultura local. La infraestructura cuenta con muros decorativos, arcos ornamentales y esculturas de cóndores. Asimismo, el espacio dispone de zonas de descanso y áreas de acampada para brindar mayor confort a los viajeros.

Una nueva infraestructura turística en Apurímac, inspirada en la Gran Muralla China, se convierte en un punto clave para el turismo en Sudamérica. Foto: Gobierno Regional de Apurímac

Una nueva infraestructura turística en Apurímac, inspirada en la Gran Muralla China, se convierte en un punto clave para el turismo en Sudamérica. Foto: Gobierno Regional de Apurímac

El emplazamiento estratégico ofrece una vista privilegiada del cañón del Apurímac, uno de los desfiladeros más profundos del planeta, y del nevado de Salcantay. De igual manera, los visitantes aprecian los senderos hacia Choquequirao, la célebre ciudadela del siglo XV. A diferencia de Pikillacta o la muralla Chimú, este complejo surge con un enfoque recreativo y de turismo cultural.

El mirador ofrece espectaculares vistas del cañón del Apurímac y del nevado de Salcantay. Foto: Gobierno Regional de Apurímac

El mirador ofrece espectaculares vistas del cañón del Apurímac y del nevado de Salcantay. Foto: Gobierno Regional de Apurímac

La obra equilibra el impacto visual con el beneficio para el sector. El gobernador Percy Godoy enfatizó que la meta del proyecto durante la apertura es que los turistas vivan una experiencia que combine naturaleza, historia y cultura, mientras disfrutan de vistas panorámicas únicas.

El mirador cuenta con áreas de descanso, arcos ornamentales y esculturas de cóndores. Foto: Gobierno Regional de Apurímac

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¿Por qué la Muralla China Andina es el nuevo motor turístico de Apurímac?

El Gobierno de Apurímac financió este proyecto mediante una inversión aproximada de S/15 millones. La iniciativa busca impulsar el turismo sostenible y fortalecer la economía local. De este modo, la obra destaca como un hito para la región que atrae a viajeros nacionales y extranjeros interesados en la aventura, el patrimonio histórico y los paisajes naturales.

Especialistas en la materia afirman que el sector posee potencial para recibir a más de un millón de visitantes al año, lo cual facilita el desarrollo de rutas alternativas hacia la ciudadela de Choquequirao. Asimismo, la integración de elementos culturales locales, como la representación del cóndor, refuerza la identidad regional y genera experiencias educativas sobre la cosmovisión de los Andes.

La infraestructura peruana incluye muros inspirados en La Gran Muralla China. Foto: Gobierno Regional de Apurímac

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Más allá de la recreación, el mirador constituye un ejemplo de armonía entre la arquitectura contemporánea y la tradición histórica. El espacio promueve la preservación del entorno natural y arqueológico con una mezcla de innovación y cultura. Según Godoy, este proyecto refleja el compromiso con el turismo responsable y la valorización de la herencia andina.

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