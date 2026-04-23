Magaly Medina expresó su indignación al comentar el nuevo capítulo en la demanda presentada por Yahaira Plasencia. Desde su programa 'Magaly TV, la firme', cuestionó que la cantante recibiera con rapidez garantías para su vida bajo la acusación de sufrir violencia psicológica y amenazas, señalando que existen miles de mujeres en peligro real que no son atendidas por las autoridades.

En contraste, la conductora aseguró que quien viene enfrentando actos de intimidación es ella, atribuyendo esas acciones a su exabogado del caso Jefferson Farfán, el doctor Iván Paredes, a quien señaló incluso por presuntamente extorsionarla.

“Qué celeridad para resolver”: Magaly Medina cuestiona a las autoridades

Magaly no se guardó nada al cuestionar la rapidez con la que se otorgaron garantías a Yahaira Plasencia. Para la conductora, la decisión de la prefectura refleja un trato desigual frente a la realidad de miles de mujeres que enfrentan situaciones de riesgo sin recibir la misma atención. “Así, aceleradamente, debería de concederles este tipo de garantías para esas mujeres que no tienen voz, que no tienen acceso a los medios y que no se enfrentan a una conocida mediática como Magaly Medina… Qué celeridad para resolver sin siquiera llamarme ni llamar a mis abogados”, señaló, visiblemente indignada.

La periodista insistió en que su trayectoria no puede ser puesta en duda por acusaciones que considera infundadas. “Soy una figura pública por mi lengua mordaz, pero jamás conocida por ser delincuente. ¿He matado a alguien, voy extorsionando gente? No. En eso debería estar preocupada la prefectura y el ministro del Interior en vez de darle paso a tonterías”, agregó, subrayando que su carrera se ha construido sobre la honestidad y la denuncia de hechos que incomodan a muchos.

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“Él me está extorsionando”: Magaly Medina apunta a su exabogado

En ese contexto, Magaly Medina leyó con incredulidad lo dispuesto por la prefectura y las acusaciones que recaían en su contra. “Miren lo que dispone: que la denunciada, Magaly Jesús Medina Adela, cese los actos de violencia psicológica y amenazas de muerte. ¿Qué es esto? Tú tienes que decir primero dónde están las pruebas de que te están amenazando de muerte”, arremetió.

Fue entonces cuando la ‘Urraca’ se puso como ejemplo de alguien que realmente está siendo intimidada, apuntando directamente a su exabogado Iván Paredes. “A mí, quien me ha amenazado y me ha extorsionado públicamente en un video ayer es el abogado de Yahaira Plasencia, exabogado mío, quien me patrocinó en varios de mis juicios. Él ha amenazado y él me está extorsionando. Entonces, díganme, ¿qué es esto?”, aseguró.