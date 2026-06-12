Viralizan video inédito de Keiko Fujimori como modelo en su adolescencia y genera comentarios divididos en redes

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Mientras el país permanece atento a los resultados al 100% de la ONPE tras la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, un inesperado video de la lideresa de Fuerza Popular se ha viralizado en redes sociales. Las imágenes muestran una faceta poco conocida de la candidata presidencial durante su adolescencia, cuando incursionaba en el mundo del modelaje.

El clip, que muchos usuarios califican como un material 'perdido', ha generado todo tipo de reacciones en plataformas digitales. Además de sorprender por la apariencia juvenil de la excongresista, varios internautas aprovecharon para bromear sobre su pasado como modelo y lamentaron que no continuara en esa actividad. "En ese mundo no hubiese jod... tanto al Perú", comentaron algunos usuarios, lo que desató un intenso debate y cientos de interacciones en redes.

El video inédito de Keiko Fujimori en sus inicios en el modelaje

Las imágenes que se han viralizado en redes sociales muestran a una joven Keiko Fujimori disfrutando de una pasarela cuando apenas tenía alrededor de 15 años. En el video se le observa participando con entusiasmo en actividades vinculadas al modelaje, una afición que desarrolló durante su adolescencia y que compartía con su madre, Susana Higuchi, quien la acompañaba en aquella etapa de su vida.

Lo que más ha llamado la atención de los usuarios es el contraste entre aquella faceta juvenil y el rumbo que tomaría años después. Poco tiempo más tarde, su vida daría un giro radical tras la crisis familiar y política que involucró a sus padres.

Luego de que Susana Higuchi acusara públicamente al dictador Alberto Fujimori de presuntos actos de corrupción y de haberla sometido a maltratos, Keiko fue designada primera dama del Perú en agosto de 1994, cuando tenía apenas 19 años.

Desde entonces, su carrera estuvo estrechamente ligada a la política nacional. Tras desempeñarse como primera dama hasta la caída del régimen fujimorista en el año 2000, fue elegida congresista de la República y posteriormente se convirtió en una de las figuras más influyentes del escenario político peruano.

Además, postuló a la Presidencia de la República en cuatro ocasiones —2011, 2016, 2021 y 2026—, sin lograr alcanzar el cargo hasta ahora, mientras que sus detractores la señalan por el rol obstruccionista que su bancada desempeñó durante todos esos años.

Usuarios en redes lamentan falta de apoyo a Keiko Fujimori

La difusión del video no tardó en generar una ola de reacciones en redes sociales. Muchos internautas se mostraron sorprendidos al descubrir esta faceta poco conocida de Keiko Fujimori y lamentaron que no hubiera continuado desarrollando una carrera en el modelaje durante su juventud.

Los comentarios estuvieron marcados por las críticas que suele recibir la lideresa de Fuerza Popular por parte de sus detractores, quienes la responsabilizan de obstaculizar diversas iniciativas políticas y de impulsar, a través de su agrupación, propuestas que beneficiarían a su entorno más cercano.

Incluso algunos cibernautas establecieron comparaciones con Adolf Hitler, al recordar que el dictador alemán fue rechazado en su intento de ingresar a una escuela de arte antes de iniciar su carrera política.

"Solo quería ser modelo, pero no la dejaron e hizo la de Hitler cuando le negaron ser artista", "si triunfaba en el modelaje, así no hubiese jod... el Perú", "***, por qué no la dejaron ser modelo" y "en otra línea temporal ganó el Miss Perú y no la Presidencia" fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en plataformas como X y TikTok.