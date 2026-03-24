Juan Andrés Abarca, cantante venezolano integrante del grupo de salsa Zaperoko, rompió su silencio tras los rumores de un supuesto romance con Daniela Darcourt. En entrevista con un programa de televisión, el artista se refirió a los videos que protagonizó junto a la popular salsera peruana, donde le dedica canciones románticas en plena presentación y llega incluso a besarle la mano.

Además de estas imágenes y de otras en las que ambos aparecen bailando muy cercanos, la química entre Darcourt y Abarca también quedó reflejada en redes sociales, a través de comentarios y emojis cariñosos que intercambiaron públicamente. Ante la ola de especulaciones, Juan Andrés respondió con picardía, dejando en claro el gran cariño y la admiración que siente por la intérprete de 'Señor mentira'.

“Al oído se las canto”: Juan Andrés Abarca sobre las dedicatorias a Daniela Darcourt

Al ser consultado sobre el estado de ambos y las románticas canciones que le dedicó a Daniela Darcourt frente a todo el público, Juan Andrés Abarca sonrió a las cámaras de 'América Espectáculos' y reveló: “Estamos bien. Sé que le gustan esas dos canciones. Le tengo una gran admiración, por eso le dediqué las dos canciones que le gustan, ‘Lobo’ y ‘Siempre seré’”.

El cantante de Zaperoko explicó que decidió interpretar esos temas directamente para Daniela porque conoce sus gustos musicales. En ese sentido, aclaró que el gesto estuvo motivado por el afecto que le tiene. “Al oído se las canto porque sé que le gustan, cómo no. Con mucho cariño, obviamente, siempre”, añadió.

“Lo que se ve, no se pregunta”: cantante de Zaperoko en medio de rumores con Daniela Darcourt

Las declaraciones de Juan Andrés Abarca no quedaron allí. Al ser consultado directamente sobre si su vínculo con Daniela Darcourt trascendía la amistad, el cantante respondió con entusiasmo: “Lo que se ve, no se pregunta. Nada más”. Sus palabras generaron aún más expectativa, por lo que la reportera insistió en saber si ya mantenía una relación amorosa con la salsera. En ese momento, el integrante de Zaperoko, aunque inicialmente descartó esa posibilidad, volvió a dejar la duda abierta con un comentario cargado de misterio: “No, no sé si amorosa. Pero como te digo, lo que se ve, no se pregunta”.

Durante la entrevista, Abarca no dejó pasar la oportunidad en expresar lo que más le agradaba de la exconductora de 'Sin + qué decir', a quien destacó por su aspecto físico, talento y personalidad. “Hermosísima, talentosísima. Me gusta su hermosa voz, su sonrisa y su carisma; su forma de ser… es ella”, enumeró.

Consultado si poco a poco iba surgiendo algo con la salsera, el artista no descartó esa posibilidad. “Puede ser, quién dice que no”, manifestó. Finalmente, aprovechó en enviarle un saludo cargado de afecto a la intérprete de 'Adiós amor'. “Un beso, como siempre, mi respeto y mi admiración. Le tengo mucho mucho cariño”, sentenció.