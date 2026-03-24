HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Debate presidencial 2026: ¿alguna propuesta real? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Cantante de Zaperoko, Juan Andrés Abarca, habla sobre rumores de romance con Daniela Darcourt: "Lo que se ve no se pregunta"

Tras ser captado dedicándole canciones románticas a Daniela Darcourt y compartiendo cariñosos mensajes, Juan Andrés de Zaperoko sorprendió con sus declaraciones sobre su vínculo con la salsera.

Los cantantes de salsa Daniela Darcourt y Juan Andrés Abarca también fueron vistos bailando con mucha cercanía.
Los cantantes de salsa Daniela Darcourt y Juan Andrés Abarca también fueron vistos bailando con mucha cercanía. | Foto: composición LR/América TV/Facebook

Juan Andrés Abarca, cantante venezolano integrante del grupo de salsa Zaperoko, rompió su silencio tras los rumores de un supuesto romance con Daniela Darcourt. En entrevista con un programa de televisión, el artista se refirió a los videos que protagonizó junto a la popular salsera peruana, donde le dedica canciones románticas en plena presentación y llega incluso a besarle la mano.

Además de estas imágenes y de otras en las que ambos aparecen bailando muy cercanos, la química entre Darcourt y Abarca también quedó reflejada en redes sociales, a través de comentarios y emojis cariñosos que intercambiaron públicamente. Ante la ola de especulaciones, Juan Andrés respondió con picardía, dejando en claro el gran cariño y la admiración que siente por la intérprete de 'Señor mentira'.

PUEDES VER: Daniela Darcourt sorprende al renunciar al podcast de María Pía Copello frente a ella: “Mi carrera está avanzando”

lr.pe

“Al oído se las canto”: Juan Andrés Abarca sobre las dedicatorias a Daniela Darcourt

Al ser consultado sobre el estado de ambos y las románticas canciones que le dedicó a Daniela Darcourt frente a todo el público, Juan Andrés Abarca sonrió a las cámaras de 'América Espectáculos' y reveló: “Estamos bien. Sé que le gustan esas dos canciones. Le tengo una gran admiración, por eso le dediqué las dos canciones que le gustan, ‘Lobo’ y ‘Siempre seré’”.

El cantante de Zaperoko explicó que decidió interpretar esos temas directamente para Daniela porque conoce sus gustos musicales. En ese sentido, aclaró que el gesto estuvo motivado por el afecto que le tiene. “Al oído se las canto porque sé que le gustan, cómo no. Con mucho cariño, obviamente, siempre”, añadió.

PUEDES VER: Cantante de Zaperoko se luce cariñoso con Daniela Darcourt y usuarios reaccionan: "¡Qué viva el amor!"

lr.pe

“Lo que se ve, no se pregunta”: cantante de Zaperoko en medio de rumores con Daniela Darcourt

Las declaraciones de Juan Andrés Abarca no quedaron allí. Al ser consultado directamente sobre si su vínculo con Daniela Darcourt trascendía la amistad, el cantante respondió con entusiasmo: “Lo que se ve, no se pregunta. Nada más”. Sus palabras generaron aún más expectativa, por lo que la reportera insistió en saber si ya mantenía una relación amorosa con la salsera. En ese momento, el integrante de Zaperoko, aunque inicialmente descartó esa posibilidad, volvió a dejar la duda abierta con un comentario cargado de misterio: “No, no sé si amorosa. Pero como te digo, lo que se ve, no se pregunta”.

Durante la entrevista, Abarca no dejó pasar la oportunidad en expresar lo que más le agradaba de la exconductora de 'Sin + qué decir', a quien destacó por su aspecto físico, talento y personalidad. “Hermosísima, talentosísima. Me gusta su hermosa voz, su sonrisa y su carisma; su forma de ser… es ella”, enumeró.

Consultado si poco a poco iba surgiendo algo con la salsera, el artista no descartó esa posibilidad. “Puede ser, quién dice que no”, manifestó. Finalmente, aprovechó en enviarle un saludo cargado de afecto a la intérprete de 'Adiós amor'. “Un beso, como siempre, mi respeto y mi admiración. Le tengo mucho mucho cariño”, sentenció.

Notas relacionadas
Daniela Darcourt sorprende al renunciar al podcast de María Pía Copello frente a ella: “Mi carrera está avanzando”

Daniela Darcourt sorprende al renunciar al podcast de María Pía Copello frente a ella: “Mi carrera está avanzando”

LEER MÁS
Cantante de Zaperoko se luce cariñoso con Daniela Darcourt y usuarios reaccionan: "¡Qué viva el amor!"

Cantante de Zaperoko se luce cariñoso con Daniela Darcourt y usuarios reaccionan: "¡Qué viva el amor!"

LEER MÁS
Daniela Darcourt llama “manipulador” a Said Palao en vivo y le da consejo a Alejandra Baigorria: “Vas a atraer a personas que sí valen la pena”

Daniela Darcourt llama “manipulador” a Said Palao en vivo y le da consejo a Alejandra Baigorria: “Vas a atraer a personas que sí valen la pena”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina anuncia “revelación” en su programa y advierte a Alejandra Baigorria: “Ojalá te haga abrir los ojos mejor”

Magaly Medina anuncia “revelación” en su programa y advierte a Alejandra Baigorria: “Ojalá te haga abrir los ojos mejor”

LEER MÁS
Pamela López llora y conmueve al confesar que necesita quedarse en ‘La granja VIP’ para pagar deudas: “Cosas que yo debo”

Pamela López llora y conmueve al confesar que necesita quedarse en ‘La granja VIP’ para pagar deudas: “Cosas que yo debo”

LEER MÁS
Influencer iOA descubre que fue amante de futbolista profesional y publica fotos con él: “Se lo dije a su novia”

Influencer iOA descubre que fue amante de futbolista profesional y publica fotos con él: “Se lo dije a su novia”

LEER MÁS
Jaime Bayly revela que pagó boda de su hija, pero ella le terminó pidiendo más dinero: "Cuentas adicionales por pagar"

Jaime Bayly revela que pagó boda de su hija, pero ella le terminó pidiendo más dinero: "Cuentas adicionales por pagar"

LEER MÁS
Celine Aguirre se va de 'La Granja VIP' tras críticas por comentarios despectivos: será reemplazada por nuevo participante

Celine Aguirre se va de 'La Granja VIP' tras críticas por comentarios despectivos: será reemplazada por nuevo participante

LEER MÁS
Gustavo Cerati de 'Yo soy' responde al imitador de Frank Sinatra, quien habría pedido que no voten por él en la final: "El karma existe"

Gustavo Cerati de 'Yo soy' responde al imitador de Frank Sinatra, quien habría pedido que no voten por él en la final: "El karma existe"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú es el cuarto destino de inversión latinoamericana en la región, pero aún tiene baja proyección global

Temblor HOY, 24 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Colegio de Abogados de Lima cuestiona designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación por graves investigaciones pendientes

Espectáculos

Celine Aguirre se va de 'La Granja VIP' tras críticas por comentarios despectivos: será reemplazada por nuevo participante

Gustavo Cerati de 'Yo soy' responde al imitador de Frank Sinatra, quien habría pedido que no voten por él en la final: "El karma existe"

Magaly Medina anuncia “revelación” en su programa y advierte a Alejandra Baigorria: “Ojalá te haga abrir los ojos mejor”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Colegio de Abogados de Lima cuestiona designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación por graves investigaciones pendientes

Debate Presidencial EN VIVO: hoy es la segunda fecha donde los candidatos presentarán sus propuestas

Debate presidencial 2026: candidatos, horarios y temas para hoy, martes 24 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025