Ni Lamine Yamal ni Kendry Páez: este es el futbolista más joven del Mundial 2026 que apunta a un récord histórico como Pelé
Este jugador es el único de la competencia mundial con 17 años y es considerado el tercer mejor futbolista de su país.
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El Mundial 2026 arrancó con un notable protagonismo de talentos emergentes que irrumpen en la élite internacional. En esta inédita edición conjunta entre tres países, la atención se centra en las promesas menores de 20 años que ya suman minutos con sus selecciones absolutas, lo que consolida la precocidad como un eje principal del análisis deportivo.
La prensa global resalta que el torneo actual congrega a figuras consagradas y a adolescentes debutantes en la máxima cita del fútbol moderno. Este fenómeno responde a la rápida profesionalización en las etapas formativas y al incremento de la confianza de las selecciones nacionales en los futbolistas juveniles.
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¿Quién es el jugador más joven en debutar en la Copa del Mundo 2026?
El delantero mexicano Gilberto Mora hizo historia al convertirse en el futbolista de menor edad en el Mundial 2026, con 17 años y 240 días. Según reportes de la FIFA y estadísticas internacionales, su estreno aconteció durante el partido inaugural frente a Sudáfrica, cuando ingresó desde el banquillo en el segundo tiempo.
Gilberto Rafael Mora Zambrano es un futbolista mexicano que juega como centrocampista en el Club Tijuana de la Primera División de México. Foto: AFP
En dicho encuentro, la selección azteca se impuso 2-0 y el juvenil acumuló sus primeros minutos mundialistas bajo un escenario de alta presión. Los reportes de prensa señalaron que su ingreso ocurrió cuando el conjunto local ya dominaba el marcador, un factor que facilitó su debut en un contexto controlado dentro del desarrollo del juego.
El impacto de este estreno resultó inmediato por su precocidad, lo que sitúa al atacante cerca de selectas listas de menores de edad en el torneo. Aunque el récord absoluto de los goleadores más jóvenes pertenece a Pelé, quien marcó en el Mundial de 1958 con 17 años, las coberturas destacan que el ariete azteca ya apunta a un registro histórico en la gran cita del balompié.
Gilberto Mora debutó en el primer partido del Mundial 2026, donde México le ganó 2-0 a Sudáfrica. Foto: AFP
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¿Qué jóvenes y veteranos disputan la Copa Mundial de la FIFA en EE.UU., Canadá y México?
La cita mundialista congrega a una brillante camada de promesas que perfilan el porvenir del balompié internacional. En este grupo sobresalen figuras como Ibrahim Mbaye (Senegal), Ayyoub Bouaddi (Marruecos), Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina) y Hugo Sochůrek (República Checa), talentos que oscilan entre los 17 y 18 años.
Por otra parte, la competencia exhibe a deportistas experimentados con trayectorias extraordinarias en la máxima categoría. Esta dualidad generacional transforma la justa en un ecosistema único donde conviven de forma armoniosa debutantes adolescentes con jugadores cercanos o mayores de 40 años.
Jugadores jóvenes del Mundial 2026:
- Gilberto Mora (México) – 17 años
- Lamine Yamal (España) – 18 años
- Ibrahim Mbaye (Senegal) – 18 años
- Ayyoub Bouaddi (Marruecos) – 18 años
- Hugo Sochůrek (República Checa) – 18 años
- Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina) – 18 años
- Pau Cubarsí (España) – 18-19 años
- Kendry Páez (Ecuador) – 19 años
Jugadores más longevos del Mundial 2026:
- Craig Gordon (Escocia) – 43 años
- Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 años
- Guillermo Ochoa (México) – 40 años
- Lionel Messi (Argentina) – 39-40 años (según su continuidad en el torneo)