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Daniela Darcourt llama “manipulador” a Said Palao en vivo y le da consejo a Alejandra Baigorria: “Vas a atraer a personas que sí valen la pena”

Salsera Daniela Darcourt estalló contra las disculpas que dio Said Palao a Alejandra Baigorria, tras ser ampayado con mujeres en una fiesta en una piscina y un yate en Argentina.

Daniela Darcourt se presentó en el podcast 'Q' Bochinche' y criticó a Said Palao. Foto: Composición LR/Youtube/América TV.
Daniela Darcourt se presentó en el podcast 'Q' Bochinche' y criticó a Said Palao. Foto: Composición LR/Youtube/América TV.

Daniela Darcourt tuvo fuertes calificativos contra Said Palao, quien le pidió perdón a Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’ por el ampay en el que se le ve rodeado de mujeres en un yate y en una piscina. La salsera estuvo como invitada en el podcast ‘Q’ Bochinche’ y aseguró no creer en las palabras del chico reality, a quien tildó de “manipulador” y “narcisisita”.

Además, aprovechó el momento para darle un consejo en vivo a la ‘Gringa de Gamarra’, quien se encuentra afectada por esta situación de su relación: “Si tu matrimonio se acaba no vas a dejar de ser la mujer que eres. Créeme que si te queda sola aún más vas a atraer con esa energía increíble a personas que sí valgan la pena”, le dijo Daniela a Baigorria.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria rompe su silencio y se quiebra tras ampay de Said Palao con mujeres en Argentina: "No la estoy pasando bien"

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Daniela Darcourt y los fuertes calificativos contra tras disculpas a Alejandra Baigorria

“Este es el típico manipulador, narcisista de la psicología inversa”, afirmó Daniela Darcourt tras criticar las imágenes en las que Said Palao le pide perdón a Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’.

“De la que te jactes decir ‘mi esposa’. Yo si fuera hombre ni siquiera me hubiera presentado en el programa, habría hecho un video quizá más extenso diciendo ‘ahora voy a resolver las cosas con la persona que aún es mi esposa’, señaló, mostrando su desacuerdo con el chico reality.

Además, Daniela Darcourt recordó lo bien que la pasó Said Palao con mujeres en Argentina, donde fue captado sonriente, cargando bolsas y bebiendo alcohol junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi. “Lo he visto sonriente, cargando las bolsas, bueno, pero está diciendo que va a recuperar”, expresó la salsera en vivo.

PUEDES VER: Said Palao rompe en llanto en vivo y le pide perdón a Alejandra Baigorria tras ampay: "Voy a tratar de recuperar nuestro matrimonio"

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Daniela Darcourt se identificó con Alejandra Baigorria ya que también desea tener una familia  

Luego de criticar a Said Palao, la artista se mostró empática con Alejandra Baigorria, ya que, al igual que ella, también desea formar una familia y entiende lo que la empresaria estaría sintiendo actualmente.

“Sorry Ale, te quiero muchísimo, me identifico con lo chamba que eres y por lo mismo que me identifico contigo, te digo: si tu matrimonio se acaba no vas a dejar de ser la mujer que eres. Créeme que si te queda sola aún más vas a atraer con esa energía increíble a personas que sí valgan la pena”, compartió Daniela Darcourt.

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