Mark Vito se casa con Leslie Echevarría en boda ancestral tras un año de relación: "Nuestro amor ha ido creciendo"

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Mark Vito Villanella sorprende al unirse espiritualmente con Leslie Echevarría. En una ceremonia ancestral dirigida por John ‘Supay’ Villanueva, chamán que ha ganado notoriedad en la farándula nacional por sus rituales, el exesposo de Keiko Fujimori selló su vínculo con la joven tiktoker de 28 años, con quien inició un romance a mediados de 2025.

El evento despertó gran interés entre los seguidores del estadounidense, padre de dos hijas fruto de su matrimonio con la lideresa política. Aquella unión, iniciada en 2004 y concluida en 2022, se extendió por casi dos décadas y marcó una etapa clave en la vida pública de Vito antes de esta nueva relación.

Mark Vito y Leslie Echevarría se casan en una ceremonia ancestral

La unión espiritual de Mark Vito y Leslie Echevarría se realizó frente al mar del Callao, escenario elegido por el estadounidense para expresar su deseo de dar un paso más en la relación. “Te he traído a un lugar muy especial acá en Callao porque, a lo largo del tiempo, siento que nuestro amor ha ido creciendo. Yo quiero dar el siguiente paso”, declaró en un contenido difundido en redes sociales.

Ante la propuesta, la tiktoker mostró cierta reserva por la rapidez con la que avanzaba la relación. “Amor, yo te amo, pero, ¿no crees que es muy pronto?”, respondió. Sin embargo, Vito reafirmó su decisión con contundencia. “Amor, me quiero casar contigo”, insistió, dejando clara su intención de formalizar el vínculo.

La pareja acudió luego a John ‘Supay’ Villanueva, quien ofició la ceremonia ancestral en la orilla del mar durante la noche. En entrevista con ATV, el chamán explicó que el contacto se produjo después de que Vito y Echevarría conocieran el ritual que había realizado para Christian Domínguez y Karla Tarazona antes de su matrimonio civil.

‘Supay’ detalló que, antes de aceptar este tipo de ceremonias, consulta a su altar sagrado para confirmar la autenticidad de los sentimientos de quienes buscan unirse. En el caso de Vito y Echevarría, aseguró que la pareja superó esa prueba, lo que permitió concretar la unión espiritual. “Antes de hacer la boda ancestral, siempre consulto a mi mesa que ellos se deben amar. Realmente es para parejas, no es para cualquier tipo de persona”, afirmó el espiritualista.