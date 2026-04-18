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Daniela Darcourt recibe emotiva sorpresa de Tito Nieves por su cumpleaños número 30: "Me llevo este día tatuado en el alma"

La salsera peruana se mostró conmovida por la sorpresa que le preparó Tito Nieves por su cumpleaños y le dedicó un mensaje especial, destacando lo importante que es en su vida.

Tito Nieves y su esposa le celebraron el cumpleaños de Daniela Darcourt. Foto: composición LR/Instagram
Tito Nieves y su esposa le celebraron el cumpleaños de Daniela Darcourt. Foto: composición LR/Instagram

Daniela Darcourt vivió un momento inolvidable al adelantar la celebración de su cumpleaños número 30 en Estados Unidos, donde fue sorprendida por el salsero puertorriqueño Tito Nieves y su esposa, Janette Nieves. La cantante no pudo ocultar su emoción ante el gesto, el cual compartió en sus redes sociales.

“Mi cumpleaños aún es en 2 días, pero mi familia aquí decidió sorprenderme como solo ellos saben”, escribió la intérprete de ‘Señor mentira’, quien cumplirá 30 años el 20 de abril. “Me llevo este día tatuado en el alma para siempre. No tienen idea de lo importantes que son para mí”, expresó en su publicación.

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Tito Nieves sorprende a Daniela Darcourt por sus 30 años

La sorpresa se dio en medio de la estadía de Daniela Darcourt en Estados Unidos, donde actualmente se encuentra trabajando en la grabación de su primera canción en inglés. “Gracias por siempre estar junto a mí, por llenar mi corazón de amor, felicidad y aventuras”, fueron las palabras que le dedicó la exjurado de ‘La voz Perú’ para Tito Nieves y su esposa por la sorpresa que le prepararon.

Uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por el cantante puertorriqueño, quien antes de que la cantante apagara las velas, le dedicó unas sentidas palabras. “Deseo de todo corazón que Dios te dé mucha salud, que llegues al éxito y que siempre sientas que te amé como a una hermana”, expresó.

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¿Cantante de Zaperoco es la nueva pareja de Daniela Darcourt?

La artista fue vinculada sentimentalmente en las últimas semanas. Tras mantener su vida privada en bajo perfil desde el fin de su relación con Waldir Felipa, ahora su nombre ha sido relacionado con el cantante de Zaperoco, Juan Andrés Abarca.

Las especulaciones surgieron luego de que el artista venezolano le dedicara canciones románticas durante una presentación, además de gestos cercanos como besarle la mano frente al público. Consultado al respecto en una entrevista con ‘América Espectáculos’, el cantante no descartó del todo la posibilidad de un vínculo especial.

“Estamos bien. Sé que le gustan esas dos canciones… Le tengo una gran admiración”, comentó inicialmente. Sin embargo, al ser insistido sobre una posible relación amorosa, dejó una respuesta ambigua que alimentó aún más los rumores: “No sé si amorosa, pero como te digo, lo que se ve, no se pregunta”.

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