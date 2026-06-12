Congreso continúa persecución: aprueba informe para denunciar a José Domingo Pérez, Rafael Vela y Gustavo Gorriti

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En la última sesión del Pleno, el Congreso aprobó el informe final elaborado por el congresista Alejandro Muñante, documento que, según sus detractores, profundiza la persecución política contra figuras consideradas adversarias del bloque que domina el Parlamento. De acuerdo con el legislador, el informe revela la existencia de un 'modelo de impunidad institucionalizada' que vulnera la Constitución.

El documento fue aprobado con 76 votos a favor. El respaldo provino de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Renovación Popular y Avanza País.

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El informe recomienda denunciar ante el Ministerio Público a José Domingo Pérez y Rafael Vela, exintegrantes del Equipo Especial Lava Jato; a María Álvarez, jueza que homologó el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht; a Jorge Ramírez, exprocurador ad hoc para el caso Lava Jato; a Silvana Carrión, exprocuradora ad hoc; a los exfiscales de la Nación Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez; y al periodista Gustavo Gorriti.

En el caso de José Domingo Pérez, el informe le atribuye la presunta comisión de los delitos de prevaricato, encubrimiento personal, encubrimiento real, omisión de actos funcionales y usurpación de funciones. A Rafael Vela también se le imputan los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, además de prevaricato en calidad de cómplice. A María Álvarez se le atribuye el presunto delito de prevaricato. Por su parte, Zoraida Ávalos es señalada por presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho, omisión de actos funcionales y encubrimiento real.

Gustavo Gorriti también figura entre las personas denunciadas en el informe. El periodista es acusado de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo y obstrucción a la justicia.

Finalmente, Jorge Ramírez y Silvana Carrión son señalados por presunta omisión de actos funcionales, mientras que Pablo Sánchez afronta acusaciones por abuso de autoridad y cohecho.

Gorriti ya había respondido a la comisión

Tiempo atrás, la Comisión Investigadora de Actos Vinculados entre la Empresa Odebrecht y el Estado, presidida por Muñante, citó a algunas de las personas que hoy son objeto de denuncia. Una de ellas fue el periodista Gustavo Gorriti. En respuesta, sostuvo que la citación buscaba intimidarlo y obstaculizar su labor periodística.

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"Como periodista y como ciudadano, me queda muy claro lo que debo hacer, empezando por mi respuesta. No concurriré a su viciada comisión ni declararé ante ella. Si ustedes deciden apelar a la fuerza para conducirme a comparecer, solo expresaré mi protesta por el atropello que cometan contra la libertad de prensa y mi orgullo por defender, hasta donde sea necesario y al precio que haya que enfrentar, el periodismo libre al servicio de los pueblos y de la democracia", señaló.

Gorriti fue citado para proporcionar “la información que posea sobre los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz [...] en su condición de fundador y/o director de IDL-Reporteros”. Al respecto, sostuvo que dicha información es pública y que no tiene por qué vulnerar la reserva de sus fuentes, cuya protección constituye una parte esencial de su trabajo periodístico.

Piden anular el acuerdo de colaboración eficaz

Además, el informe plantea una revisión integral y la eventual anulación judicial del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht, así como el inicio de procedimientos disciplinarios contra los funcionarios y magistrados involucrados.

Cabe señalar que este informe permanecía archivado desde diciembre de 2025. Sin embargo, fue incorporado de manera acelerada a la agenda del Pleno gracias a un acuerdo de la Junta de Portavoces. Tras su aprobación, corresponderá continuar con los procedimientos previstos para este tipo de informes.