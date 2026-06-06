El gobierno de Nayib Bukele anunció una histórica expansión de su conectividad aérea con nuevos vuelos directos desde San Salvador hacia Asia y Medio Oriente, según la ministra de Turismo, Morena Valdez. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Freepik

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El gobierno de Nayib Bukele confirmó recientemente una expansión histórica de su red de rutas comerciales mediante una nueva conexión aérea internacional. La ministra de Turismo, Morena Valdez, adelantó que una compañía aérea extranjera abrirá vuelos directos desde San Salvador hacia destinos en Asia y Medio Oriente, un hito para la conectividad aérea nacional. La estrategia gubernamental diversifica los enlaces del país, que se concentraban principalmente en América y Europa.

El anuncio coincide con un crecimiento sostenido del turismo salvadoreño, un factor clave para atraer visitantes de mercados lejanos. Con esta iniciativa, la administración busca posicionar al país en un mercado global más amplio y dinámico. La futura ruta aérea optimizará la captación de viajeros internacionales y contribuirá al desarrollo económico local gracias a la llegada de nuevas inversiones.

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La ministra de Turismo, Morena Valdez, anunció que el gobierno oficializará el lanzamiento de la conexión aérea durante las próximas semanas. Foto: Secretaría de Prensa

¿Cuándo iniciará la nueva ruta aérea de El Salvador hacia Asia y Medio Oriente?

La ministra de Turismo, Morena Valdez, anunció que el gobierno oficializará el lanzamiento de una innovadora conexión aérea durante las próximas semanas. En esa presentación se revelará la empresa encargada del proyecto y los destinos específicos. “Ya vamos a anunciar otra aerolínea que va a conectar no solo con Europa, sino que nos va a conectar con Medio Oriente y Asia”, detalló la funcionaria en una entrevista televisiva.

Aunque la identidad de la compañía aérea permanece bajo reserva, este enlace representa un hito histórico para la aviación civil salvadoreña. La titular del sector subrayó que este trayecto será el primer vuelo directo desde San Salvador hacia regiones fuera del continente americano y europeo, una estrategia que inaugura una etapa inédita en la conectividad internacional del país.

El beneficio proyectado para el turismo local es significativo. La apertura de estos vuelos facilitará el ingreso de viajeros procedentes de mercados emergentes, diversificará su origen y consolidará al territorio como un destino competitivo a escala global. Diversas autoridades prevén que esta ampliación de la red comercial generará un incremento sustancial en el flujo de visitantes y divisas.

¿Qué mercados impulsan el auge del turismo en El Salvador y cuáles son sus metas?

El Salvador alcanzó un hito histórico al registrar la llegada de 4,1 millones de turistas internacionales durante 2025. Este flujo sin precedentes consolidó al sector de los viajes como uno de los motores más dinámicos y relevantes de la economía nacional.

La tendencia positiva se mantiene en la actualidad. Hasta mayo de 2026, el territorio salvadoreño recibió 2,1 millones de visitantes extranjeros, una cantidad equivalente a la mitad de la meta trazada por las autoridades, que buscan acumular 4,2 millones de viajeros al cierre del año gracias a la mejora de las conexiones aéreas.

El origen de estos excursionistas se concentra en naciones americanas y europeas como Estados Unidos y México, además de Guatemala, Honduras, Canadá, Nicaragua y España. Asimismo, los especialistas señalan que la futura apertura de rutas hacia Asia y Medio Oriente podría atraer segmentos más amplios de mercados lejanos y diversificar la procedencia de los viajeros.