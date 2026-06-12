Samantha Batallanos deja al descubierto a Mario Hart y revela que le mandó impensada foto privada

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Las recientes declaraciones de Samantha Batallanos han generado revuelo en el mundo del espectáculo, luego de que la modelo decidiera responder públicamente a Mario Hart. La integrante de 'El reventonazo de la Chola' rechazó la versión ofrecida por el piloto sobre un supuesto interés de su parte y aseguró que fue él quien mantenía contacto constante con ella a través de mensajes privados.

La polémica surgió después de que el chico reality comentara en una entrevista que la expareja de Jonathan Maicelo le había escrito con la intención de participar en actividades relacionadas con los karts, disciplina deportiva que practica desde hace varios años. Sin embargo, ella ofreció una versión distinta y reveló detalles de conversaciones que habrían ocurrido entre ambos, incluido el envío de una fotografía privada mediante una función temporal.

Samantha Batallanos expone a Mario Hart y revela que le mandó foto en modo efímero

Samantha Batallanos se comunicó con el programa 'Magaly TV: la firme' para aclarar lo ocurrido y desmentir que ella hubiera buscado algún acercamiento con Mario Hart. Según explicó, el capitán histórico del equipo verde era quien se comunicaba con frecuencia y le manifestaba reiteradamente que se encontraba sin compromiso sentimental.

La modelo sostuvo que el piloto le facilitó un contacto para que pudiera realizar actividades de kartismo junto a su familia, pero negó que esa interacción representara una invitación personal o una muestra de interés de su parte.

Entre los detalles que más llamaron la atención, Samantha Batallanos reveló que recibió un mensaje inesperado acompañado de una fotografía enviada en modo efímero.

“Incluso un día me mandó un WhatsApp de la nada y me mandó un efímero de su casa, creo que estaba tomando y me dijo que estaba aburrido”, expresó.

Samantha Batallanos asegura que Mario Hart le dijo que estaba soltero

Tras recibir aquel mensaje, Samantha Batallanos decidió consultarle directamente por la situación sentimental que mantenía con Korina Rivadeneira. Según contó, la respuesta de Mario Hart fue que ya no se encontraba en una relación con su esposa desde hacía aproximadamente tres meses.

“Yo le pregunté por su esposa y me dijo que hace 3 meses ya no estaban”, afirmó la modelo durante su conversación con el espacio televisivo. Además, precisó que la comunicación a la que hace referencia ocurrió el pasado 30 de abril, fecha que mencionó al recordar el intercambio de mensajes.