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Yahaira Plasencia impacta al exigirle cifra millonaria a Magaly Medina tras denunciarla por difamación agravada

Iván Paredes, defensa de Yahaira Plasencia y exabogado de Magaly Medina, dio detalles sobre la reparación civil y los años de prisión que solicitan contra la conductora de ATV.

Yahaira Plasencia denunció a Magaly Medina por referirse a ella de la peor manera. Foto: Composición LR/Instagram.
Yahaira Plasencia denunció a Magaly Medina por referirse a ella de la peor manera. Foto: Composición LR/Instagram.

Iván Paredes, abogado de Yahaira Plasencia, reveló que junto a la cantante salsera están exigiendo la suma de un millón y medio de soles como reparación civil a Magaly Medina, su productor Patrick Llamo y ATV, tras la denuncia por difamación agravada iniciada hace más de un año.

“Este 12 de mayo inicia el juicio oral. Será una audiencia virtual”, señaló la defensa de Plasencia a Trome. Cabe precisar que Iván Paredes fue abogado de la conductora de ATV y ahora representante de la cantante.

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¿Cuántos años de prisión pide Yahaira Plasencia a Magaly Medina?

El abogado de Yahaira Plasencia también está solicitando 4 años y medio de pena privativa de la libertad efectiva contra Magaly Medina. Además, el jurista señaló que irá con todo, al considerar inadmisible que la conductora de 'Magaly TV; la firme' “siga ofendiendo la dignidad no solamente de una sola persona, sino de toda la comunidad, de todas las mujeres en el Perú, y eso no lo vamos a permitir”, aclaró.

Cabe recordar que la salsera denunció a la figura de ATV por difamación agravada, tras ser tildada como “Rumruna”, “Score”, “Pet friendly”, “Mascota”, durante la emisión en la que se comentaba su viaje a Miami para participar en el evento de Latin Grammy 2024.

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Magaly Medina se pronuncia sobre su exabogado Iván Paredes

Magaly Medina tuvo en su set a su abogado Fernando Ugaz, a quien consultó si es viable que su exdefensor ahora represente a Yahaira Plasencia. La conductora planteó su duda sobre la situación legal. “El que fue mi abogado, sobre todo en casos vinculantes a Yahaira (como el caso Farfán) puede ser abogado de la parte contraria”, preguntó.

Ante ello, Ugaz respondió de manera contundente: “Definitivamente no. El código de ética establece en el artículo 41 que, si el caso nuevo guarda sustancial relación con su anterior cliente y le tiene deberes de lealtad, este no debería asumir en estos casos”, explicó.

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