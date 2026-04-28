El último lunes 27 de abril, Said Palao volvió a 'Esto es guerra', pero fue cuestionado por participar en la triatlón Ironman 70.3, pese a la lesión que sufrió en la espalda. Mientras el esposo de Alejandra Baigorria daba sus explicaciones, las cámaras captaron los gestos de Onelia Molina porque no dejaba de reírse. Incluso, se hizo notar cuando dijo el inicio de una famosa frase: “En la boca del mentiroso…”.

Al verse descubierta por la producción de 'Esto es guerra' y por Mathías Brivio, Onelia Molina solo atinó a reírse. Sin embargo, a quien no le causó ninguna gracia lo que dijo la arequipeña fue a Said Palao, quien expresó su incomodidad por las actitudes de la expareja de Mario Irivarren.

Said Palao encara a Onelia Molina en EEG

Said Palao, quien hace poco celebró su primer año de casado con Alejandra Baigorria, no soportó los gestos de Onelia Molina y aseguró que no le ha hecho nada malo para que ella tenga esas actitudes hacia él.

“Quiero ser muy claro. Yo con Onelia, hasta el día de hoy, no me meto. No le digo nada, no genero suspicasias de ninguna manera. Lo único que pido es que no haga esas caras, que no se moleste, que no haga esos comentarios porque yo no me meto, no le digo absolutamente nada. Ella no puede decir ‘en boca de mentiroso’ porque me está dando el ambiente libre para yo también opinar, créeme, cosas que no quisieras”, advirtió al inicio de su descargo.

“Ella me está diciendo mentiroso. Hay opiniones que todo el mundo tenemos que opinar y otras cosas es lo que ella está haciendo y yo se lo estoy pasando, yo no me estoy metiendo con ella. En realidad no le he hecho absolutamente nada a ella, yo no me he metido con ella, no le he hablado mal, no le he faltado respeto, no le he dicho nada”, añadió.

Finalmente, Said Palao le pidió a Onelia Molina que deje de cuestionarlo. “Yo no entiendo qué cosa tiene conmigo, qué cosa quiere hacer conmigo. Lo único que le pido es que no me busque, que no me moleste, que no haga esas cosas, porque la verdad son totalmente innecesarias y se lo estoy pidiendo a producción”, concluyó.