HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Said Palao enfurece contra Onelia Molina por llamarlo “mentiroso” en vivo y lanza fuerte advertencia: “También puedo decir cosas de ella”

Said Palao encaró a Onelia Molina por burlarse de él cuando daba sus explicaciones sobre su ausencia en ‘Esto es guerra’. “Que no me busque ni moleste”, dijo.


Said Palao regresa a ‘Esto es guerra’ y enfrenta a Onelia Molina por sus burlas mientras hablaba de su lesión. Fotos: captura/América TV
Said Palao regresa a ‘Esto es guerra’ y enfrenta a Onelia Molina por sus burlas mientras hablaba de su lesión. Fotos: captura/América TV | Fotos: captura/América TV
Compartir

El último lunes 27 de abril, Said Palao volvió a 'Esto es guerra', pero fue cuestionado por participar en la triatlón Ironman 70.3, pese a la lesión que sufrió en la espalda. Mientras el esposo de Alejandra Baigorria daba sus explicaciones, las cámaras captaron los gestos de Onelia Molina porque no dejaba de reírse. Incluso, se hizo notar cuando dijo el inicio de una famosa frase: “En la boca del mentiroso…”.

Al verse descubierta por la producción de 'Esto es guerra' y por Mathías Brivio, Onelia Molina solo atinó a reírse. Sin embargo, a quien no le causó ninguna gracia lo que dijo la arequipeña fue a Said Palao, quien expresó su incomodidad por las actitudes de la expareja de Mario Irivarren.

PUEDES VER: Said Palao deja conmovedor mensaje a Alejandra Baigorria tras cumplir un año de casados, pero la pasaron separados: “Nos tocó estar lejos”

lr.pe

Said Palao encara a Onelia Molina en EEG

Said Palao, quien hace poco celebró su primer año de casado con Alejandra Baigorria, no soportó los gestos de Onelia Molina y aseguró que no le ha hecho nada malo para que ella tenga esas actitudes hacia él.

“Quiero ser muy claro. Yo con Onelia, hasta el día de hoy, no me meto. No le digo nada, no genero suspicasias de ninguna manera. Lo único que pido es que no haga esas caras, que no se moleste, que no haga esos comentarios porque yo no me meto, no le digo absolutamente nada. Ella no puede decir ‘en boca de mentiroso’ porque me está dando el ambiente libre para yo también opinar, créeme, cosas que no quisieras”, advirtió al inicio de su descargo.

“Ella me está diciendo mentiroso. Hay opiniones que todo el mundo tenemos que opinar y otras cosas es lo que ella está haciendo y yo se lo estoy pasando, yo no me estoy metiendo con ella. En realidad no le he hecho absolutamente nada a ella, yo no me he metido con ella, no le he hablado mal, no le he faltado respeto, no le he dicho nada”, añadió.

Finalmente, Said Palao le pidió a Onelia Molina que deje de cuestionarlo. “Yo no entiendo qué cosa tiene conmigo, qué cosa quiere hacer conmigo. Lo único que le pido es que no me busque, que no me moleste, que no haga esas cosas, porque la verdad son totalmente innecesarias y se lo estoy pidiendo a producción”, concluyó.

Notas relacionadas
Said Palao deja conmovedor mensaje a Alejandra Baigorria tras cumplir un año de casados, pero la pasaron separados: “Nos tocó estar lejos”

Said Palao deja conmovedor mensaje a Alejandra Baigorria tras cumplir un año de casados, pero la pasaron separados: “Nos tocó estar lejos”

LEER MÁS
Said Palao recuerda a Alejandra Baigorria en su aniversario de bodas mientras ella se luce en China: "Gracias a mi esposa"

Said Palao recuerda a Alejandra Baigorria en su aniversario de bodas mientras ella se luce en China: "Gracias a mi esposa"

LEER MÁS
Said Palao se defiende de críticas en 'Esto es guerra' tras volver de viaje con Alejandra Baigorria: "Me dijeron: 'Sigue tus vacaciones'"

Said Palao se defiende de críticas en 'Esto es guerra' tras volver de viaje con Alejandra Baigorria: "Me dijeron: 'Sigue tus vacaciones'"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Domínguez envió carta notarial a Pamela Franco y la acusó de difamación: cantante se ratificó en sus declaraciones

Christian Domínguez envió carta notarial a Pamela Franco y la acusó de difamación: cantante se ratificó en sus declaraciones

LEER MÁS
Óscar Junior Custodio sorprende con su reacción al responder si se llegó a enamorar de la tiktoker Zully: "La quiero mucho"

Óscar Junior Custodio sorprende con su reacción al responder si se llegó a enamorar de la tiktoker Zully: "La quiero mucho"

LEER MÁS
Ezio Oliva revela su forma de criar a sus hijas tras quedarse solo con ellas sin Karen Schwarz en España: "No les digas te quiero..."

Ezio Oliva revela su forma de criar a sus hijas tras quedarse solo con ellas sin Karen Schwarz en España: "No les digas te quiero..."

LEER MÁS
Estrella de ‘Al fondo hay sitio’, Karime Scander, presenta por primera vez a su novio en boda privada

Estrella de ‘Al fondo hay sitio’, Karime Scander, presenta por primera vez a su novio en boda privada

LEER MÁS
Yaco Eskenazi sorprende al anunciar en vivo su salida de 'La Granja VIP Perú': "Es una difícil decisión"

Yaco Eskenazi sorprende al anunciar en vivo su salida de 'La Granja VIP Perú': "Es una difícil decisión"

LEER MÁS
Pedro Moral, exprometido de Sheyla Rojas, reaparece en redes y revela cómo se ha convertido en un hombre de alto valor: “Por ahí no es”

Pedro Moral, exprometido de Sheyla Rojas, reaparece en redes y revela cómo se ha convertido en un hombre de alto valor: “Por ahí no es”

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025