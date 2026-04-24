La conductora Magaly Medina se pronunció sobre la denuncia interpuesta por Yahaira Plasencia, un caso que generó gran repercusión por un curioso detalle: el exabogado de la ‘Urraca’ ahora defiende a la salsera. Durante la última emisión de su programa televisivo, la periodista calificó como una vulneración directa a sus derechos la decisión de la Prefectura de Lima de otorgar garantías personales a la cantante.

De acuerdo con lo revelado en ‘Magaly TV, la firme’, la medida adoptada por la autoridad se habría sustentado en un informe psicosocial que, según la defensa de la conductora, presenta serias inconsistencias. El documento, firmado únicamente por una trabajadora social, incluye apreciaciones como ansiedad y afectación emocional, diagnósticos que, según se explicó en el programa, corresponderían exclusivamente al ámbito de un profesional en psicología.

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Magaly Medina y su abogado anuncian demanda contra el ahora defensor de Yahaira Plasencia

En este contexto, el abogado de la conductora, Fernando Ugaz, confirmó que ya se han iniciado acciones legales contra Iván Paredes, exabogado de Magaly Medina y actual defensor de Yahaira Plasencia. La controversia se intensifica debido a que Paredes no solo tuvo acceso previo a información sensible cuando representó a la periodista, sino que además habría incorporado en el nuevo proceso resoluciones vinculadas a su antigua defensa, lo que configuraría una grave infracción a los principios que rigen la profesión.

El letrado explicó que la denuncia fue presentada ante el Colegio de Abogados de Lima y que se sustenta en una presunta vulneración del deber de lealtad hacia un excliente, así como en el uso indebido de información obtenida durante el ejercicio previo de la defensa.

Según detalló, el hecho de emplear decisiones judiciales adversas que él mismo obtuvo en su momento como abogado de la conductora, ahora en beneficio de la parte contraria, podría evidenciar una conducta incompatible con la ética profesional.

“Un abogado no solo se comporta en una esfera pública y el ejercicio público de la profesión, sino también en la esfera íntima desarrollando estrategias, entendiendo las declaraciones de su cliente. Desarrolla un nivel de coordinación y esas cosas no puede usarlo con su excliente", indicó.

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Magaly Medina siente que han vulnerado sus derechos

Por su parte, Magaly Medina reiteró que la situación no solo la afecta a nivel personal, sino que representa un precedente preocupante respecto al respeto de los derechos constitucionales. La conductora expresó su indignación frente a lo que considera una resolución arbitraria, señalando que se ha dado validez a un informe que, en su opinión, carece de sustento técnico adecuado.

En esa línea, cuestionó que dentro del documento se incluyan recomendaciones como evitar el uso de redes sociales, pese a que Yahaira Plasencia mantiene una presencia activa en estas plataformas como parte fundamental de su actividad artística y comunicacional.

La periodista también puso énfasis en lo que considera un uso desproporcionado de los recursos del Estado, al advertir que este tipo de casos recibe atención mientras existen situaciones de violencia más graves que requieren intervención urgente. Con un tono crítico, señaló que se estaría desviando la atención hacia conflictos mediáticos en lugar de priorizar problemáticas de mayor impacto social.