'Cri Cri' se quedó a solo un día de la gran final de 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

'Cri Cri' se quedó a solo un día de la gran final de 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La semifinal de 'La granja VIP' definió a los cinco concursantes que disputarán el premio mayor de S/100 mil. La jornada estuvo marcada por la tensión de la placa de eliminación, en la que se encontraban 'Cri Cri', Shirley Arica y Gabriela Herrera. Finalmente, la decisión del público dejó fuera de carrera al primo de Jefferson Farfán, quien se convirtió en el último eliminado del reality.

La gala emitida el 12 de junio estuvo cargada de emociones. Mientras la 'Chica realidad' fue la primera participante en asegurar su permanencia, la bailarina y exintegrante de 'El gran show' consiguió el segundo respaldo de los televidentes. De esta manera, Cristian Guadalupe tuvo que abandonar la competencia a pocas horas de la esperada final del programa de Panamericana Televisión.

La emotiva despedida de 'Cri Cri' en 'La granja VIP'

La salida de 'Cri Cri' estuvo acompañada por uno de los momentos más sensibles de la temporada. Tras escuchar el resultado definitivo, Cristian Martínez Guadalupe no pudo contener las lágrimas al despedirse de sus compañeros de convivencia, con quienes compartió varias semanas dentro del programa.

Uno de los instantes más comentados de la noche fue el abrazo que recibió de Gabriela Herrera. La participante lamentó su eliminación y destacó las cualidades personales de quien se convirtió en uno de sus amigos más cercanos dentro del reality.

“Me siento triste porque es mi amigo y me hubiera gustado que llegue a la final, pero gracias ‘Team Reales’ por votar por nosotros, por apoyarnos. ‘Cri-Cri’ es una persona generosa, con un corazón lindo, siempre con una sonrisa, pero de verdad, afuera te seguiré fastidiando. Te quiero”, expresó.

Ya fuera de la competencia, el participante protagonizó otro momento emotivo al reencontrarse con su madre, Judith Guadalupe, quien lo recibió entre abrazos en el set de televisión.

Gran final de 'La granja VIP': ¿quiénes son los finalistas confirmados?

Con la eliminación de 'Cri Cri', quedó conformado el grupo de concursantes que buscará coronarse campeón en la final de 'La granja VIP' y quedarse con el premio de S/100 mil.

Los cinco finalistas confirmados son Paul Michael, Mónica Torres, Pamela López, Gabriela Herrera y Shirley Arica. Los cuatro primeros pertenecen al 'Team reales', mientras que solo la última representa al denominado 'Team víboras'.

La final de 'La granja VIP' reunirá a estos cinco participantes en una última gala en la que se conocerá al ganador absoluto de la temporada. Con el grupo ya definido, la expectativa entre los seguidores del reality aumenta a medida que se acerca la jornada decisiva que pondrá fin a la competencia.