HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay: resumen del partido
Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay: resumen del partido     Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay: resumen del partido     Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay: resumen del partido     
Espectáculos

'Cri Cri' es el último eliminado de 'La granja VIP': primo de Jefferson Farfán rompió en llanto tras la decisión del público

'Cri Cri' quedó fuera de la competencia a solo un día de la final de 'La granja VIP'. El participante se emocionó hasta las lágrimas tras conocer el resultado de la votación y despedirse de sus compañeros.

'Cri Cri' se quedó a solo un día de la gran final de 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
'Cri Cri' se quedó a solo un día de la gran final de 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

La semifinal de 'La granja VIP' definió a los cinco concursantes que disputarán el premio mayor de S/100 mil. La jornada estuvo marcada por la tensión de la placa de eliminación, en la que se encontraban 'Cri Cri', Shirley Arica y Gabriela Herrera. Finalmente, la decisión del público dejó fuera de carrera al primo de Jefferson Farfán, quien se convirtió en el último eliminado del reality.

La gala emitida el 12 de junio estuvo cargada de emociones. Mientras la 'Chica realidad' fue la primera participante en asegurar su permanencia, la bailarina y exintegrante de 'El gran show' consiguió el segundo respaldo de los televidentes. De esta manera, Cristian Guadalupe tuvo que abandonar la competencia a pocas horas de la esperada final del programa de Panamericana Televisión.

PUEDES VER: Fans de Shirley Arica realizan plantón frente a Panamericana TV y denuncian presuntas irregularidades en 'La Granja VIP Perú' tras audio filtrado

lr.pe

La emotiva despedida de 'Cri Cri' en 'La granja VIP'

La salida de 'Cri Cri' estuvo acompañada por uno de los momentos más sensibles de la temporada. Tras escuchar el resultado definitivo, Cristian Martínez Guadalupe no pudo contener las lágrimas al despedirse de sus compañeros de convivencia, con quienes compartió varias semanas dentro del programa.

Uno de los instantes más comentados de la noche fue el abrazo que recibió de Gabriela Herrera. La participante lamentó su eliminación y destacó las cualidades personales de quien se convirtió en uno de sus amigos más cercanos dentro del reality.

“Me siento triste porque es mi amigo y me hubiera gustado que llegue a la final, pero gracias ‘Team Reales’ por votar por nosotros, por apoyarnos. ‘Cri-Cri’ es una persona generosa, con un corazón lindo, siempre con una sonrisa, pero de verdad, afuera te seguiré fastidiando. Te quiero”, expresó.

Ya fuera de la competencia, el participante protagonizó otro momento emotivo al reencontrarse con su madre, Judith Guadalupe, quien lo recibió entre abrazos en el set de televisión.

PUEDES VER: ¡Escándalo! Difunden presunto audio que desata polémica en ‘La granja VIP Perú’: aseguran que Paul Michael sería el ganador sin tomar en cuenta los votos del público

lr.pe

Gran final de 'La granja VIP': ¿quiénes son los finalistas confirmados?

Con la eliminación de 'Cri Cri', quedó conformado el grupo de concursantes que buscará coronarse campeón en la final de 'La granja VIP' y quedarse con el premio de S/100 mil.

Los cinco finalistas confirmados son Paul Michael, Mónica Torres, Pamela López, Gabriela Herrera y Shirley Arica. Los cuatro primeros pertenecen al 'Team reales', mientras que solo la última representa al denominado 'Team víboras'.

La final de 'La granja VIP' reunirá a estos cinco participantes en una última gala en la que se conocerá al ganador absoluto de la temporada. Con el grupo ya definido, la expectativa entre los seguidores del reality aumenta a medida que se acerca la jornada decisiva que pondrá fin a la competencia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magaly Medina destapa la estrategia que utilizó Jeffersón Farfán para cobrarle S/350.000: "Cuando es a beneficio de él..."

Magaly Medina destapa la estrategia que utilizó Jeffersón Farfán para cobrarle S/350.000: "Cuando es a beneficio de él..."

LEER MÁS
Magaly Medina pierde los papeles y le dice de todo a Jefferson Farfán tras burlarse de ella: “Es un ser despreciable”

Magaly Medina pierde los papeles y le dice de todo a Jefferson Farfán tras burlarse de ella: “Es un ser despreciable”

LEER MÁS
Jefferson Farfán publica curioso mensaje tras solicitar a Magaly Medina el pago de S/350.000: "Mañana es mejor"

Jefferson Farfán publica curioso mensaje tras solicitar a Magaly Medina el pago de S/350.000: "Mañana es mejor"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Viralizan video inédito de Keiko Fujimori como modelo en su adolescencia y genera comentarios divididos en redes

Viralizan video inédito de Keiko Fujimori como modelo en su adolescencia y genera comentarios divididos en redes

LEER MÁS
Mark Vito se casa con Leslie Echevarría en boda ancestral tras un año de relación: "Nuestro amor ha ido creciendo"

Mark Vito se casa con Leslie Echevarría en boda ancestral tras un año de relación: "Nuestro amor ha ido creciendo"

LEER MÁS
Melissa Loza grita su soltería luego de cinco años y revela el detonante para el fin de su relación con el padre de su hija menor

Melissa Loza grita su soltería luego de cinco años y revela el detonante para el fin de su relación con el padre de su hija menor

LEER MÁS
Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó como su novio durante una transmisión de Keiko Fujimori?

Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó como su novio durante una transmisión de Keiko Fujimori?

LEER MÁS
Fans de Shirley Arica realizan plantón frente a Panamericana TV y denuncian presuntas irregularidades en 'La Granja VIP Perú' tras audio filtrado

Fans de Shirley Arica realizan plantón frente a Panamericana TV y denuncian presuntas irregularidades en 'La Granja VIP Perú' tras audio filtrado

LEER MÁS
Periodista Fernando Llanos lanza ácida crítica contra periodistas que hicieron 'campaña' a favor de Keiko Fujimori: "Descarados, que les dé vergüenza"

Periodista Fernando Llanos lanza ácida crítica contra periodistas que hicieron 'campaña' a favor de Keiko Fujimori: "Descarados, que les dé vergüenza"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025