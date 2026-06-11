Exfigura de ‘Esto es Guerra’ ‘llora’ al exponer su avanzado embarazo a pocas semanas de dar a luz

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Su paso por 'Esto es guerra' la convirtió en una figura conocida en la televisión peruana. Sin embargo, el amor la llevó a iniciar una nueva vida en Estados Unidos, donde actualmente disfruta de su matrimonio y está a pocas semanas de convertirse en madre por primera vez. Es el caso de Ximena Peralta, exchica reality y sobrina de Jefferson Farfán.

Sin embargo, la figura en redes sociales de 27 años estaría atravesando los últimos días de su embarazo con una gran carga emocional. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video en el que aparece ‘llorando’ mientras muestra su avanzado estado de gestación.

Ximena Peralta muestra su abultada pancita, pero se pone a ‘llorar’

Ximena Peralta, quien debutó en 'Esto es guerra' en 2021 y anteriormente en 'Combate', compartió un video en sus historias de Instagram en el que, aunque no aparece su rostro, sí deja ver su prominente pancita de embarazo, lo que confirma que se encuentra en la etapa final de la gestación.

Pero lo que llamó la atención de los usuarios fue el audio que acompañó la publicación. De fondo se escucha el popular trend viral de ‘Quiero llorar’, lo que llevó a muchos a especular sobre su estado emocional. Sin embargo, también podría tratarse de una publicación hecha en tono de humor antes de la llegada de su bebé, cuyo género aún no ha sido revelado públicamente.

¿Quién es el esposo de Ximena Peralta?

Nelson Agholor, de 33 años, es un jugador de fútbol americano que se casó con la peruana Ximena Peralta el 5 de marzo de 2024, luego de varios meses de relación. Gracias a su exitosa trayectoria en la NFL, el deportista ha acumulado una importante fortuna a lo largo de su carrera.

Según un reportaje de 'Magaly TV: la firme', el equipo profesional de la NFL de Baltimore lo contrató por US$5 millones, pero anteriormente había sido fichado por más de US$20 millones. Además, la exchica reality no duda en presumir los lujosos obsequios que el futuro padre de su bebé le hace.